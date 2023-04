Razer sube el nivel en auriculares inalámbricos para eSports con los BlackShark V2 Pro 2023

Razer acaba de anunciar el lanzamiento de los BlackShark V2 Pro 2023, la nueva versión de una de las mejores series de auriculares inalámbricos para deporte electrónico y juegos multijugador, que para la ocasión llega muy bien renovada con mejoras en todos los apartados.

Por si no conoces la serie, comenzar diciendo que los BlackShark originales se introdujeron en 2012 con un micrófono de estructura metálica y un diseño marcadamente «industrial» que no pasaba desapercibido. Fue inmensamente popular entre la comunidad de jugadores de eSports por su calidad de sonido, comodidad de uso y precio ajustado.

El mantenimiento de esos pilares, clave en unos cascos de batalla, fue el objetivo del desarrollo de los BlackShark V2 y su versión económica BlackShark V2 X, que a la postre se convirtieron en líderes del segmento de auriculares por cable en los entornos de los 100 dólares. Posteriormente, en 2020, llegó la versión «Pro». Una etiqueta que en demasiadas ocasiones se usa como marketing, pero que en ese caso tenía su razón de ser tras la incorporación de los nuevos drivers de sonido, micrófono mejorado, diseño revisado y una conectividad inalámbrica que permitía librarse del cableado.

Ahora, llega la renovación de ese modelo, el más avanzado de los BlackShark. Razer ha tenido la deferencia de cedernos una unidad para revisión antes del lanzamiento. La hemos probado a fondo las últimas dos semanas y como adelanto podemos decirte que son toda una garantía en comodidad de uso y sonido, añadiendo mejoras notables en autonomía y una gran novedad en conectividad que como verás aumentará su flexibilidad de uso y en esencia el valor intrínseco de estos auriculares.

Razer BlackShark V2 Pro 2023, características

El apartado del sonido sigue ganando terreno frente al vídeo y los FPS que para algunos son una obsesión. Pagar 800 euros por una tarjeta gráfica y conformarse con unos altavoces de andar por casa o unos cascos despreciables que machacan los oídos con cada nota, es una estrategia fallida, pero demasiado extendida. Un jugador (o un usuario de informática) no necesita gastar centenares de euros en unos cascos para melómanos, pero al menos conviene reservar algo de la inversión para comprar algo decente. Hay una oferta enorme de buenos auriculares a precios razonables. Aquí nos situamos en una gama que podemos considerar ‘media premium’ donde creemos que se encuentra lo mejor que se puede comprar atendiendo a ese índice características/precio que hay que perseguir en cualquier compra.

Decir lo obvio. En deportes electrónicos o juegos multijugador donde se enfocan estos auriculares el sonido es clave y atributos como el audio posicional, la claridad en las comunicaciones y la cancelación de ruido son factores importantes para mantener una ventaja competitiva. Simplemente para descubrir las pisadas de los enemigos que nos acechan o comunicarnos con el equipo. También importa el diseño, su ligereza y comodidad de uso, tanto para soportar largas jornadas de juego como para transportarlos cómodamente en la mochila.

Los nuevos BlackShark V2 Pro 2023 cumplen con esas premisas y mejoran a la actual versión V2 Pro en varios apartados. La base del sonido la emiten los conocidos controladores Titanio Razer TriForce de 50 mm. que el fabricante emplea en otros modelos como los Kraken Kitty V2 Pro que analizamos a principios de este año y que son una garantía de buen sonido estéreo. También ofrece el virtual surround, multicanal envolvente emulado por THX Spatial Audio y que mejora juegos y también pelis o música. La cancelación pasiva de ruido completa la ecuación.

Razer también ha renovado el micrófono extraíble que incluyen los auriculares, un Hyperclear de superbanda ancha que mejora la calidad de voz con una frecuencia de muestreo de 32Hz (la mayoría de auriculares lo tienen limitado a 16Hz) y un condensador de 9,9 mm capaz de recoger mejor los patrones y con ello la calidad de audio estándar de los modelos dinámicos.

Como decíamos al comienzo, otra gran novedad la encontramos en la mejora de la conectividad. Así, al dongle Hyperspeed Wireless de Razer usado para conectar los auriculares al PC o las consolas, suma un soporte para Bluetooth siempre bienvenido por el aumento de flexibilidad de uso que supone, por ejemplo para utilizarlo con otros dispositivos como un móvil o tablet Android. El aumento de valor añadido es notorio. y permite usarlos para -casi- en cualquier caso de uso.

En diseño, son muy parecidos al modelo de 2020. Tampoco era necesario cambiar lo que ha funcionado, ya que esta serie ha destacado por su ligereza y comodidad de uso, con una diadema circumaural de tela y piel sintética y almohadillas ovaladas de tela transpirable. La autonomía es otro punto que mejora y no poco, hasta 70 horas, y en consonancia la recarga mediante un moderno puerto USB Tipo-C que en tan solo 15 minutos puede proporcionar 6 horas de juego.

Finalmente, aunque después lo veremos en profundidad, destaca el apartado del software y los perfiles para juegos FPS que han sido creados en colaboración con jugadores profesionales de títulos como CS:GO, Valorant, Apex Legends y otros. Cada juego tiene su perfil de audio personalizado y optimizado para el mejor rendimiento sonoro, aunque se puede personalizar en la aplicación Synapse a gusto de cada jugador. En resumen: muy bien renovados. Te dejamos con el cuadro de especificaciones principales:

Razer BlackShark V2 Pro 2023 Formato Diadema con diseño circumaural, tela y piel Diafragma Controladores Titanio Razer TriForce 50 mm Frecuencia de respuesta De 12 Hz a 28.000 Hz Impedancia 32 Ω (1 kHz) Micrófono Razer HyperClear Super Wideband

Frecuencia de muestreo: 32 kHz

Frecuencia de respuesta: 100 Hz – 10 kHz Conectividad Dongle Wireless USB Tipo-A

Bluetooth 5.2

Puerto USB Tipo-C para carga Almohadillas Ovaladas 62 x 42 mm

Tejido en tela y piel Varios THX Spatial Audio – Envolvente 7.1

Cancelación pasiva de ruido

Controles: inicio, conexión, volumen y micrófono Peso 320 gramos Software Razer Synapse 3 Precio oficial PVP 229,99 euros

No hemos encontrado un producto de Razer que se entregue mal embalado o desprotegido y éste no es la excepción. La caja es lo primero que verá el comprador y un fabricante que se precia de comercializar periféricos de élite los entrega siempre cuidados, en esta ocasión con los colores verdes/negros propios del fabricante y donde se incluyen los auriculares; el micrófono; un cable USB Tipo A macho-hembra como extensor y otro USB Tipo-C/A; un dongle USB para conexión inalámbrica a PC y consolas y la habitual guía de inicio rápido en papel y cartel de bienvenida.

Diseño

¿Si funciona, para qué cambiarlo? Eso han pensado los chicos de Razer a la hora de renovar estos auriculares, manteniendo el diseño general de la versión de 2020. Tampoco había mucho que inventar y el trabajo en este apartado ha sido reforzar puntos clave como la diadema y los deslizadores para conseguir el equilibrio entre la firmeza en la sujeción y la comodidad de uso. Objetivo conseguido porque son muy cómodos de usar, en el escritorio pegándole duro a nuestros juegos u oyendo música en movilidad.

Eso sí, nos busques ‘lujos’ porque el diseño es sumamente sencillo. El ajuste para cada cabeza se consigue variando la introducción de unas varillas de acero que desde la diadema se introducen en sus correspondientes deslizadores. Pensando en el largo plazo, estas varillas tan delgadas y su sistema de ajuste pueden parecer débiles a simple vista, pero la apuesta de esta serie ha sido la simplicidad y la efectividad. En el escritorio, los auriculares no se mueven absolutamente nada.

A ello ayuda una diadema de ancho generoso realizada en piel sintética y donde el fabricante coloca su nombre de marca. Su tacto externo es muy agradable y en las costuras exteriores se nota el cuidado por los detalles, mientras que un cojín de buen grosor distribuye el peso de manera uniforme sin ejercer demasiada presión en la cabeza.

Los auriculares están construidos externamente en policarbonato. La unión a la diadema es fija y no cuentan con un sistema de doble bisagra (como la de otros modelos como los Razer Opus) que permitiría girarlos y hacerlos planos. En su interior cuentan con unos cojines de espuma viscoelástica FlowKnit. Son transpirables, muy suaves, cómodas y consiguen aislar del ruido exterior. Aquí hay que decir que usan cancelación de ruido pasivo. Su uso principal es el escritorio y realmente no es necesario una cancelación de ruido activo ANC que hubiera encarecido el precio final.

Los controles físicos de Black son los esenciales. El auricular izquierdo incluye un pequeño botón de apagado/encendido con un LED que en colores verde/rojo/azul muestra su estado de funcionamiento/conexión. También dispone de otro botón para silenciar el micrófono y el hueco para instalarlo ya que siguiendo la norma de la mayoría de cascos actuales es extraíble y se puede quitar o poner a voluntad de manera sencilla.

Los controles en la parte izquierda se completan con una rueda para el volumen que destaca del diseño general, pero cuya localización está bien pensada para facilitar su uso puestos en la cabeza. El puerto de carga mejora desde el microUSB de anteriores versiones a un moderno USB Tipo-C. En cuanto al auricular derecho, solo tiene un botón para la conexión del Bluetooth.

En resumen: diseño simple, pero efectivo, buscando la mayor ligereza posible, facilidad en el manejo y la comodidad durante periodos de uso prolongados. No hay lujos como iluminación RGB o controles táctiles y tampoco se pueden girar lo que facilitaría su transporte. El cable de conexión entre los auriculares es claramente visible, mientras que los materiales plásticos dominan a excepción de las varillas y deslizadores en acero. Pero que no te confunda esa estética simple; los acabados son impecables como era esperable en este fabricante.

Sonido, auriculares y micrófono

La calidad de sonido debe ser el principal elemento a valorar en unos auriculares y hay que decir para empezar que los nuevos Razer suenan realmente muy bien. Los drivers Titanio Razer TriForce son bien conocidos porque el fabricante los usa en varios modelos de auriculares de gama media (Kraken, V3 Pro, Hypersense…) y cumplen sobradamente en esta exigente gama media con esos diafragmas de 50 mm y sus tres controladores separados para agudos, medios y graves.

Decir que las frecuencias de respuesta soportadas abarcan un gran rango, de 12 a 28.000 Hz que van más allá de lo que la mayoría de humanos serán capaces de apreciar. La impedancia de 32 Ω también es muy elevada y proporciona un volumen que siempre hay que cuidar para no quedarnos sordos prematuramente. Pero bueno, si gustas del sonido contundente la alta presión sonora te gustará.

Decir que el sistema de cancelación de ruido es pasivo y se consigue junto a las almohadillas y la presión de la diadema. El resultado es correcto, sin más. La fuga de sonido es mínima, pero no va mucho más allá del «aislamiento». Obviamente, un sistema activo ANC siempre es bienvenido en unos auriculares, pero realmente tampoco lo vemos tan necesario como en modelos inalámbricos intraurales que usamos preferentemente en movilidad.

En cuanto al perfil de sonido es prácticamente idéntico a otros modelos de Razer que usan los mismos diafragmas, con una salida de audio precisa en todo el rango medio y un énfasis adicional en la respuesta de graves. Es un enfoque que vemos de manera general en los auriculares para juegos, que lógicamente no están pensados para escuchar música en alta definición lo que requiere perfiles distintos. Aunque también es posible ya que con este modelo Razer ha ampliado los casos de uso.

Su medio natural es el deporte electrónico y los juegos multijugador y para ello Razer se ha apoyado en los profesionales del sector para entregar unos perfiles optimizados para los shooters más jugados. Lo veremos más abajo en el apartado del software, pero adelantar que -para nuestro gusto- están muy conseguidos. Cada oído humano es distinto y si prefieres otros se puede variar la ecualización de manera muy sencilla e ir probando.

Decir que la imagen estéreo localiza con precisión los distintos objetos, instrumentos, voces o efectos, pero los que quieran más, pueden activar en PCs el sonido envolvente que proporciona la certificación para el THX Spatial Audio. Recordar que Razer compró en su día esta empresa pionera creada por George Lucas en los ochenta y ello se nota en los productos de la marca, especialmente en juegos (o películas) donde los disparos, explosiones y estruendos varios alcanzan otro grado sin perder el nivel de los diálogos. Es un sonido envolvente (7.1) que aún simulado brinda una sólida sensación de direccionalidad y la verdad es que funciona muy bien, especialmente en juegos compatibles como en Doom Eternal que ofrece un espectáculo grandioso.

Micrófono

Mención especial para uno de los componentes renovados por Razer para este modelo. Aunque el micrófono se usa bastante en juegos multijugador, no suele ser un componente destacado en cascos para juegos, pero aquí el fabricante ha buscado subir el nivel y ha duplicado la frecuencia de muestreo estándar de 16 a 32 kHz.

La mejora se nota y este HyperClear Super Wideband y su condensador de 9,9 mm, utilizado en estudios para grabar voces e instrumentos, disponen de una frecuencia más amplia y sensible que la de los micrófonos dinámicos, lo que permite una mayor calidad general y detalles matizados.

También cuenta con perfiles optimizados mediante software, que se pueden personalizar a voluntad, así como ajustar la sensibilidad, el tono lateral y habilitar o deshabilitar la normalización del volumen y las funciones de mejora de la voz. La captura del audio es bastante nítida y limpia y el bloqueo del ruido ambiental es efectivo, si bien hay que decir que el sistema de cancelación es pasivo y no activo.

Software, conectividad y autonomía

Los jugadores de FPS competitivos invierten su tiempo combinaciones de teclas, la sensibilidad del ratón o los punteros visuales Crosshair favoritos, pero el apartado del audio siempre ha sido más difícil de ajustar. Razer pretende facilitar la tarea y en la aplicación de control Synapse ha incluido perfiles especialmente optimizados para cinco de los títulos multijugador más jugados: Apex Legends, CS:GO, Call of Duty, Fortnite y Valorant.

La verdad es que se nota que la calibración por defecto ha sido ajustada por jugadores profesionales, pero si tu oído te dice lo contrario, todos los perfiles se pueden personalizar a gusto del jugador y en todas las frecuencias que afectan a elementos como el disparo de armas, las pisadas, la exploración por los mapas o la inmersión general.

También el modo de sonido envolvente THX Spatial Audio ofrece perfiles calibrados para juegos, películas o música, bastante bien conseguidos para nuestro gusto. Igual que en el modo estéreo, se puede variar la ecualización de audio en todo el rango de frecuencias. Además, puedes establecer un modo de audio especial para cada juego o programa, que se activará automáticamente cuando se ejecute.

Para finalizar, decir que aunque los auriculares no habían llegado al mercado en el momento de este análisis, el software de control Synapse 3 se actualizó para incluirlos y gestionarlo adecuadamente con el resto de periféricos de la marca. Lo mismo en Windows 10 donde los hemos probado. Sea vía el dongle para Wireless 2,4 GHz como usando Bluetooth, el sistema operativo reconoce de inmediato los auriculares y se pueden gestionar de la misma manera que otros dispositivos de audio que tengas instalado.

Conectividad

En el apartado de la conectividad destacamos otra novedad fundamental que aumenta el valor de este modelo. Y es que Razer ha añadido soporte para Bluetooth con lo que ello supone, ya que podremos sacarlo del escritorio o salón y usarlo en la calle, en el transporte o casi en cualquier parte conectado a un dispositivo Android. Es todo un acierto. Aunque los más puristas (y que puedan permitírselo) apuesten por tener varios auriculares dedicados a cada uno, la mayoría de consumidores valorará el poder usar un solo modelo para cualquier tarea.

La conexión a un PC con Windows 10 donde lo hemos probado no puede ser más sencilla. Conectas el dongle incluido en un puerto USB del ordenador y enciendes los auriculares. Razer facilita las cosas con dos cables de generosas dimensiones, uno de ellos a modo de extensor (macho-hembra USB Tipo-A) y un segundo USB Tipo-A / Tipo-C para carga de la batería.

El funcionamiento inalámbrico es excelente. La latencia de funcionamiento es muy baja y no hemos notado retardos en música o vídeo. Tampoco en juegos, su sitio natural, gracias a un dongle USB Tipo-A incluido para conectar a PCs y consolas. Funciona en la banda de los 2,4 GHz y cuenta con la tecnología propietaria HyperSpeed Wireless que cumple muy bien su función y es la verdadera responsable del rendimiento exigido en juegos competitivos. Y nunca es fácil alcanzarlo frente a los modelos cableados.

Lo mismo podemos decir de la conexión Bluetooth 5.2, aunque en este caso no está enfocada para esports y sí para aumentar su flexibilidad de uso con dispositivos móviles. Simplemente presiona el botón dedicado en los auriculares para conectar con un móvil Android. La luz de estado cambiará a un color azul confirmando la conexión.

Razer no ha añadido este modelo para su gestión en la app Razer Audio, pero ciertamente no es necesario. Decir que el ajuste realizado en Synapse se guarda en la memoria de los auriculares, por lo que si lo usas fuera de casa con el móvil lo tendrás activo. Indicar que la conexión inalámbrica con el dongle de 2,4 GHz prevalece sobre el Bluetooth, lógico teniendo en cuenta su enfoque principal.

Autonomía

Seguimos con las novedades porque aquí también hay mejoras y relevantes para un periférico inalámbrico. Razer promete una autonomía de hasta 70 horas, un avance enorme frente a las 24 horas del modelo anterior. También una carga más rápida que en solo 15 minutos ofrece hasta 6 horas de juego.

Decir que aunque su funcionamiento sea siempre mediante tecnologías inalámbricas puedes cargarlo al mismo tiempo que lo usas. Tanto en el escritorio con el cable incluido o en movilidad mediante una batería portátil powerbank. En nuestras pruebas, no hemos estado muy lejos de esas 70 horas que promete el fabricante.

Conclusiones, disponibilidad y precio

Muy bien renovados estos BlackShark V2 Pro (2023) que mejoran en varios apartados al modelo anterior, manteniendo el diseño general con refuerzo de puntos clave, los acabados de calidad, ligereza, comodidad de uso y la calidad de sonido.

A destacar como novedades principales el soporte para Bluetooth que amplía las posibilidades de uso, el nuevo micrófono y el aumento notable de la autonomía. Especialmente diseñados para largas jornadas de batalla en juegos competitivos y multijugador, lo cierto es que son útiles para otras tareas y se pueden usar como dispositivo único para videoconferencia, películas o en movilidad conectados al móvil, y todo a muy buen nivel, por lo que gana con merecimiento nuestro logo de producto recomendado.

Los nuevos auriculares de Razer están disponibles desde hoy en el portal web del fabricante. La unidad probada es de color blanco, pero también se vende otra versión con acabado en negro. El precio oficial de los BlackShark V2 Pro Edición 2023 es de 229,99 euros, (199,99 dólares). Nunca es fácil valorar el precio de un producto, pero a nuestro juicio deberían estar algo más ajustados.

Si se te va el presupuesto, no necesitas algo tan avanzado o no son imprescindibles las conexiones inalámbricas, debes saber que Razer tiene en catálogo los BlackShark V2 por cable a la mitad de precio (los V2 X cuestan aún menos) y han sido una referencia en su segmento desde su lanzamiento. Sea uno u otro no te vas a equivocar, los disfrutarás durante muchos años.