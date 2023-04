¿Cómo crear un blog efectivo? Apréndelo todo en este curso gratuito

Crear un blog puede parecer una tarea extraordinariamente sencilla o terriblemente compleja, en función de los objetivos que nos hayamos marcado, los requisitos técnicos, las expectativas que tengamos del mismo…, en fin, la lista es bastante larga. Por suerte, para la inmensa mayoría de los casos no necesitaremos de un enorme nivel de conocimientos, de tiempo ni de recursos para poder hacerlo bien. Ahora bien, lo que sí que es muy importante es asegurarnos de «centrar el tiro», es decir, saber qué es lo que necesitamos, cómo lo queremos y, claro, qué pasos debemos dar para obtenerlo.

Puede parecer una exageración, pero lo cierto es que muchos proyectos terminan naufragando en sus diversas fases por no haber sido adecuadamente concebidos en sus inicios. Al igual que en una carrera de Formula-1 una mala salida puede condenar a un piloto al ostracismo durante toda la competición, no tenerlo todo claro antes de arrancar se traducirá en mucho más trabajo y, además, en que posiblemente no lleguemos a alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado con su creación.

Pero ojo, tampoco vayas a pensar que estamos hablando de pilotar una nave espacial. En realidad crear un blog efectivo está al alcance de todos… siempre que cuentes con la información y los recursos adecuados, y eso es precisamente lo que nos ofrecen nuestros compañeros de MuyPYMES con su curso gratuito para crear un blog efectivo, para el que han contado con la inestimable colaboración de SiteGround, proveedor de hosting gestionado de calidad, especializado en WordPress, que ofrece herramientas propias para hacer las webs más rápidas y seguras más soporte 24h en español, y que aloja actualmente más de 2,8 millones de dominios a nivel mundial.

El curso es impartido por Jesús García Fernández, un reputado consultor especializado en Marketing Digital con más de 17 años de experiencia y, de su mano, darás un completo repaso a todas las preguntas que te debes plantear a la hora de crear un blog efectivo. De este modo, desde el primer momento podrás tenerlo todo mucho más claro, lo que te permitirá recortar plazos, ser más eficiente y lograr que el blog cumpla todas las expectativas que te hayas planteado.

Para tal fin, el curso se divide en cuatro capítulos que se irán publicando con una frecuencia semanal (el primero ya está disponible y podrás acceder al mismo nada más registrarte), organizados de la siguiente manera:

Capítulo 1: ¿Qué necesitas para crear un blog?

Capítulo 2: Conseguir visibilidad y posicionar tu blog

Capítulo 3: Comprueba la efectividad de tu blog

Capítulo 4: ¿Cómo monetizar tu blog?

En todos los capítulos encontrarás explicaciones claras y directas que, como podrás comprobar si te inscribes, te permitirán entender rápidamente y de manera integral cómo poner en marcha y gestionar un blog efectivo. Y ten en cuenta la insistencia que muestro al hablar de efectividad, pero es que tener en cuenta lo aprendido en este curso gratuito puede marcar la diferencia entre un proyecto fallido y un blog exitoso en el cometido que le hayas encomendado.

Así, nuestra recomendación es más que evidente: si estás pensando en crear un blog, o piensas que quizá te interese hacerlo en el futuro, no te puedes perder este curso gratuito, porque marcará la diferencia y, ¿quién sabe? Quizá incluso te anime a dar ya el paso y ponerte manos a la obra.