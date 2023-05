Apple mejora la seguridad con Rapid Security Responses

La seguridad de los dispositivos de Apple se ha convertido en un aspecto terriblemente relevante desde hace ya algunos años. Los más veteranos recordarán aquellos tiempos en los que empresa y usuarios se jactaban de que sus ordenadores eran totalmente seguros, al punto de que ni siquiera necesitaban de soluciones de seguridad para protegerlos. A día de hoy, afortunadamente, ese error de concepto ya ha desaparecido prácticamente por completo, si bien todavía es posible escuchar a alguna persona repetirlo como un mantra, sin saber que con esa actitud se expone a todo tipo de amenazas.

Apple, esto hay que reconocerlo, no se duerme en los laureles. Muy al contrario, le concede bastante importancia a la seguridad en sus sistemas operativos, incluso ha llegado a enfrentarse a agencias de seguridad públicas que reclamaban una puerta trasera en sus dispositivos para permitir sus investigaciones. La respuesta de Cupertino a estas peticiones siempre ha sido que no, y no parece que se planteen cambio alguno en el futuro. También hemos visto, recientemente, de la contundente respuesta de Apple tras el escándalo de Pegasus, primero denunciando a sus responsables, y posteriormente creando un modo específico para el iPhone que impide el espionaje mediante dichos medios.

Esto no significa, claro, que los dispositivos y el software de Apple esté exento de riesgos. En junio del año pasado, por ejemplo, te hablamos de PACMAN, una vulnerabilidad que afecta a los chips M1, y ese es solo un ejemplo de bastantes problemas de seguridad. En esos casos, cuando el «agujero» existe, la clave es ser capaces de proporcionar una respuesta lo más rápida posible a los usuarios que se pueden ver afectados. Sin embargo, el sistema de actualizaciones propio de los iPhone e iPads no es, por diseño, el más adecuado para ofrecer una respuesta rápida.

Esto, sin embargo, va a cambiar, y lo va a hacer de inmediato, ya que Apple ha anunciado Rapid Security Responses, un nuevo modelo de actualizaciones de seguridad que la empresa define, en su página de soporte, de este modo:

«Las respuestas de seguridad rápidas son un nuevo tipo de versión de software para iPhone, iPad y Mac. Ofrecen importantes mejoras de seguridad entre las actualizaciones de software, como mejoras en el navegador web Safari, la compilación del marco WebKit u otras bibliotecas críticas del sistema. También se pueden utilizar para solucionar algunos problemas de seguridad con una mayor rapidez, como problemas que podrían haberse explotado o notificado.»

¿Y qué cambio plantean las respuestas de seguridad rápidas con respecto al modelo existente hasta ahora? Pues que estas actualizaciones críticas de seguridad se aplicarán de manera automática a los dispositivos, es decir, no será necesario que el usuario actualice el sistema operativo para recibir dichas soluciones de seguridad. Esta función se activará por defecto, aunque los usuarios que lo deseen podrán desactivarla desde la configuración del sistema operativo.

Las respuestas de seguridad rápidas requieren iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 o macOS Ventura 13.3.1, o cualquier versión posterior de los mismos y, para que el usuario sepa que se han aplicado, además de que en algún caso puede ser necesario reiniciar el dispositivo, se mostrará una letra después del número de versión del software, como por ejemplo macOS 13.3.1 (a). Y en cuanto a los usuarios que decidan desactivar Rapid Security Responses, obtendrán dichas soluciones de seguridad cuando descarguen las futuras actualizaciones de los sistemas operativos que ya incluyan las mismas.