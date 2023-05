Intel estrenará la marca ‘Core Ultra’ en los procesadores Meteor Lake

Core Ultra será la nueva marca que Intel estrene en su próxima generación de procesadores, Meteor Lake. Desconocemos si la intención es ordenar el catálogo, destacar alguna característica técnica concreta o meramente cuestión de marketing.

El catálogo de procesadores de Intel es amplísimo y complicado de entender para el usuario común. Lo mismo podríamos decir de su máximo competidor, AMD. Demasiados modelos (algunos diferenciados únicamente por ligeras variaciones de frecuencia de trabajo) y dificultades para entender entre una enorme cantidad de características: generación, arquitectura, serie, proceso tecnológico, plataforma, chipset, núcleos de procesamiento, subprocesos, memoria caché, frecuencia de trabajo o su consumo TDP.

Pronto tendremos otro factor más, referido al modificador de la marca donde ‘Ultra’ reemplazaría a la «i» usada actualmente en los Core i3, Core i5, Core i7 y Core i9. La información ha surgido en los componentes de una prueba de referencia en el juego Ashes of the Singularity, donde se ha identificado una CPU denominada «Core Ultra 5 1003H» con 18 núcleos de procesamiento.

La información se ha difundido en las redes y medios especializados, obligando a Intel a contestar. Bernard Fernandes, director de comunicaciones globales de Intel Corp., ha confirmado que se avecina un nuevo esquema de marca: «Sí, estamos haciendo cambios de marca porque estamos en un punto de inflexión en nuestra hoja de ruta de clientes en preparación para el próximo lanzamiento de nuestros procesadores Meteor Lake. ¡Proporcionaremos más detalles sobre estos emocionantes cambios en las próximas semanas!», dice el ejecutivo.

Yes, we are making brand changes as we’re at an inflection point in our client roadmap in preparation for the upcoming launch of our #MeteorLake processors. We will provide more details regarding these exciting changes in the coming weeks! #Intel

— Bernard Fernandes (@Bernard_P) May 1, 2023