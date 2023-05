Así podría ser la instalación de Windows 12

Windows 12 está en desarrollo. Dalo por seguro. La adopción de Windows 11 está siendo más lenta de lo esperado y Microsoft piensa en un revulsivo con un nuevo cambio en el cronograma de ingeniería que entregaría nuevas versiones cada tres años. Lo del «último Windows», como dijeron los ejecutivos en el lanzamiento de Windows 10, es cosa del pasado.

Salvo unos trazos iniciales mostrados en algunas pantallas de presentación el pasado octubre en la conferencia profesional Ignite y alguna referencia en la configuración del nuevo Cloud PC, no tenemos confirmación oficial de la nueva versión, pero sí bastante información que recogimos en este especial con todo lo que sabemos hasta el momento.

No hemos visto hasta ahora capturas de pantalla o videos reales del sistema, si bien hemos recibido ideas de cómo podría ser gracias a las creaciones de los diseñadores de conceptos más talentosos. El más reciente llegó de Addy Visuals con un Windows 12 Concept que reimaginaba cómo debería haber sido Windows 11. Y no lo ha sido. Como decimos siempre, no tiene nada que ver crear un vídeo, por muy espectacular que sea, con trasladar sus funcionamiento a ceros y unos en un programa informático gigantesco que usan decenas de millones de personas.

Ahora nos llega un concepto de otro de los diseñadores más conocidos, AR 4789, que para la ocasión ha adoptado un enfoque diferente y en lugar de mostrar características y funciones ha enfocado su diseño principalmente a la instalación de Windows 12, aunque también vemos novedades en el menú de inicio, el explorador de archivos y la Configuración.

Y, bueno, son las que todos los usuarios de Windows esperamos. La renovación de la interfaz de usuario implementada para Windows 11 es atractiva visualmente, pero desde lejos. Luego te pones a trabajar con ella y la mayoría añora la de Windows 10 y más allá la de Windows 7. Un sistema inacabado al que le falta mucho por hacer.

Y también que optimizar porque el rendimiento no es tan bueno como el de Windows 10. Aquí hay menos posibilidades de acción hasta que Microsoft pueda eliminar componentes heredados que llevan con nosotros desde Windows 95. El proyecto es apasionante y éste sí la mayor novedad en Windows desde hace décadas. Si llega, lo hará de la mano de Windows Core OS. Pero ese será otro capítulo. Te dejamos el vídeo del concepto con la instalación de Windows 12.