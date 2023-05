Aluvión de rumores sobre iOS 17

Ya solo faltan unas pocas semanas hasta que Apple nos hable por primera vez de iOS 17, al futura versión del sistema operativo del iPhone, de la que esperamos que muy poco después se libere su primera versión beta para desarrolladores. La presentación oficial tendrá lugar durante la WWDC 2023, que se iniciará el próximo lunes 5 de junio, y en la que esperamos algunos anuncios bastante interesantes por parte de los de Cupertino. Si tienes curiosidad por los mismos, puedes leer aquí los que pensamos que protagonizarán los titulares de esos días.

Hace unos meses, la mayoría de los rumores apuntaban a que iOS 17 sería una revisión menor del sistema operativo, con pocas y no muy destacables novedades. Según dichas voces, Apple se había planteado aprovechar esta versión para darle una buena revisión a las «tripas» del sistema operativo, con el fin de optimizarlo y prepararlo para cambios más sustanciales en versiones posteriores. Sin embargo, hace algo más de dos meses esa tendencia cambió sustancialmente, sobre todo a consecuencia de la afirmación, por parte de Mark Gurman, de que Apple había decidido traer cambios y novedades importantes con esta nueva versión de iOS.

Desde entonces la noticia más relevante al respecto ha sido, sin duda, que iOS 17 podría permitir sideloading, es decir, la instalación de apps que no provengan de la App Store, algo que hasta ahora solo es posible mediante TestFlight, la plataforma (también de Apple, claro) empleada por los desarrolladores para hacer llegar las versiones beta de sus aplicaciones a los usuarios que formen parte de sus programas de pruebas. Esto, sin margen alguno de duda, responde a la regulación de la Unión Europea en este sentido, algo que podemos confirmar al saber que esta función podría llegar solo al espacio común europeo, y que Apple está probando un nuevo sistema para asegurarse de esta limitación geográfica.

Pues bien, si antes hablábamos de Mark Gurman, el popular analista ha vuelto a compartir información sobre la futura versión de iOS en Bloomberg y, según ese informe, Apple sí que se reserva algunas novedades muy interesantes para iOS 17, junto con otros cambios y revisiones que en principio pueden parecer no tan importantes, pero que sí que pueden tener un impacto significativo (en clave positiva, se entiende) sobre los usuarios habituales de las apps y funciones que se revisarán.

Lo más destacable es, sin duda, que iOS 17 convertirá la interfaz de la pantalla de bloqueo del iPhone en una pantalla de hogar conectado. Tras las idas y vueltas en la revisión de HomeKit, parece que Apple quiere darle un empujón a sus funciones en este campo, algo de lo que ya tuvimos noticias a principios de año, con los hipotéticos planes de la compañía de crear un nuevo iPad que sería más una pantalla inteligente que una tablet. Hasta la llegada del mismo, o como su alternativa, la pantalla del iPhone con iOS 17 podría asumir dicho rol.

Otro avance, y este ya lleva algún tiempo en el ambiente, es que iOS 17 incluirá una app de diario que, además, se combinará con la también rumoreada función de seguimiento del estado emocional del usuario, una información que podría emplearse junto con el resto de datos recopilados por Salud para, de este modo, realizar un perfil más completo. En este punto, no obstante, habrá que esperar a ver sus condiciones en lo referido a la privacidad, pues hablamos de un tipo de información que, desgraciadamente, a día de hoy sigue resultando bastante estigmatizante.

Por lo demás, Gurman también señala que iOS 17 incluirá actualizaciones de Wallet, Find My, SharePlay y AirPlay, cuatro funciones que, como indicaba anteriormente, forman parte del día a día de muchas personas (con la única excepción de Find My, cuyo uso es siempre ocasional). No ha revelado detalles más específicos, por lo que todavía tendremos que esperar algo menos de dos semanas para saber en qué consisten… si es que se confirman, claro está. Y también, claro, qué dispositivos podrán actualizarse.