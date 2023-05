Cualquier usuario de cualquier versión de Windows, Windows 11 incluido, que en su día a día utilice cualquier tipo de aplicación (espero que se entienda que me refiero, en resumen, a todo el mundo) se ha encontrado en alguna ocasión con la muy desagradable situación de una aplicación que ha dejado de responder y que, claro, tampoco se deja cerrar de la manera convencional. Esto puede resultar simplemente molesto, si no supone la pérdida de nada, o aterrador si se produce en alguna aplicación en la que estábamos realizando cualquier tipo de edición y no habíamos guardado cambios en un buen rato.

En la actualidad el método más habitual para proceder al cierre de dichas aplicaciones (por norma general tras esperar unos minutos para ver si vuelven a la vida, especialmente si su cierre forzado conlleva la pérdida de trabajo) consiste en abrir el Administrador de tareas, localizar en el mismo la aplicación díscola y, tras seleccionarla, cerrarla. No obstante, para los amantes de la línea de comando, Windows Powershell permite emplear el binomio ps + kill. No son métodos especialmente complejos, pero sí que requieren de algunos pasos y de un sistema razonablemente estable.

Como ya te hemos contado, estos días se está celebrando la Microsoft Build 2023, con anuncios tan interesantes como el de Windows 11 Momentos 3, el futuro soporte nativo para RAR, TAR, GZ y otros formatos de archivos, la colaboración con Intel para llevar la computación de inteligencia artificial al PC o la cercana integración de Windows Copilot en Windows 11, por citar solo algunos de los más importantes.

Así, entre tanta sonora novedad, también se ha producido un anuncio que ha pasado un tanto más desapercibido, pero sobre el que podemos leer en The Verge, y es que Windows 11 permitirá forzar el cierre de aplicaciones directamente desde el menú contextual de su icono en la barra de tareas. Como puedes ver en la imagen que se muestra sobre este párrafo, tan solo tendremos que hacer click derecho en el programa que deseamos cerrar y, desde ahí, podremos realizar el mismo tipo de cierre para el que, hasta ahora, teníamos que recurrir al administrador de tareas.

Esto puede parecer un detalle menor, pero no lo es en absoluto, pues en no pocas ocasiones una aplicación inestable puede llegar a provocar la inestabilidad de todo el sistema (pese a que se supone que hay funciones del sistema operativo dedicadas a impedirlo). En esas circunstancias, incluso abrir el Administrador de tareas o la consola puede resultar una tarea mucho más compleja de lo que debería. Así, ante la imposibilidad de forzar el cierre desde alguno de ellos, puede que no nos quede más remedio que reiniciar el PC, lo que puede conllevar más pérdidas.

Mostrar un menú contextual consume muchos menos recursos del sistema que abrir una ventana, ya sea la del Administrador de tareas o la consola, por lo que esta nueva función puede marcar una importante diferencia cuando nos encontramos ante una aplicación que no responde y que puede comprometer la estabilidad de todo el sistema. Si para su implantación en Windows 11 se ha tenido en cuenta este escenario y, en consecuencia, se ha establecido algún sistema para priorizar esta función, estaremos hablando de una enorme mejora no solo en usabilidad y experiencia de usuario, también en fiabilidad del sistema.