Radeon RX 6600 a precio de liquidación, no te pierdas esta excelente oferta

Justo ayer publicamos el análisis de la Radeon RX 7600, una tarjeta gráfica que sucede a la Radeon RX 6600, y que si no pasa nada debería empezar a estar disponible a partir de hoy. Su precio recomendado es de 299 euros, aunque parece que algunos modelos personalizados van a llegar al mercado con un precio un poco más ajustado (alrededor de 290 euros).

Como ya os contamos en dicho análisis, la Radeon RX 7600 ofrece un excelente valor precio-prestaciones, pero la verdad es que, con la última bajada de precio que ha recibido la Radeon RX 6600, esta última posiciona también como una opción fantástica para aquellos que necesiten renovar su tarjeta gráfica y que tengan un presupuesto de poco más de 200 euros.

Al momento de escribir este artículo la Radeon RX 6600 Pulse de Sapphire está rebajada a 205,90 euros, un precio realmente bueno para una tarjeta gráfica que nos permitirá jugar sin problemas en 1080p, y que ofrece un rendimiento bastante bueno también en 1440p. En términos de potencia bruta en rasterización esta está casi al mismo nivel que una GeForce RTX 2060 Super.

Es una oferta muy buena, pero lo mejor es que también nos llevaremos un código de The Last of Us Part I, un juego valorado en 59,99 euros. Si hacemos cuentas y descontamos el valor del juego, al final nos estaríamos llevando la Radeon RX 6600 por menos de 150 euros. Si tenéis dudas sobre qué puede ofrecer realmente esta tarjeta gráfica os invito a leer el análisis que hicimos en su momento de la Radeon RX 6600 Fighter de Powercolor, un modelo muy parecido a esta Pulse de Sapphire.

Especificaciones de la Radeon RX 6600