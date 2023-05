La iluminación LED se ha ido colando, poco a poco pero de manera constante, en el ecosistema del PC. Hace no tanto tiempo, la oferta de componentes y dispositivos que integraban esta seña de identidad, tan propia del mundo del gaming, casi se podían contar con los dedos de las manos. Así, la respuesta común era de sorpresa y rechazo, con solo algunos defensores de este nuevo paradigma visual, en el que el que antaño fuera territorio exclusivo del aburrido beige (reconozcámoslo, salvo contadas excepciones, hasta la llegada del iMac el aspecto del PC promedio era muy, muy aburrido).

Hoy esto ha cambiado mucho. Basta un rápido vistazo a cualquier minorista de ordenadores, componentes, periféricos y otros dispositivos, para comprobar que la iluminación LED RGB está muy, muy presente, y que todo apunta a que esto seguirá siendo así en un futuro próximo, al punto de que algo que en su momento era propio del mundo del gaming, ha dado el salto al entorno doméstico, en el que muchos usuarios particulares disfrutan de esquemas de iluminación complejos (algunos realmente hipnóticos) ya sea para jugar, para revisar sus gastos en Excel o para ponerse al día de la actualidad en Internet. Y no, no me avergüenzo, yo soy uno de ellos, más concretamente uno de los que al principio renegaban de la iluminación LED, pero que ahora la quieren en tantos elementos como resulte posible.

En Microsoft, obviamente, son conscientes de la importancia que ha cobrado la iluminación LED en los equipos particulares, y hace ya algún tiempo se pusieron manos a la obra. Fruto de ello, el pasado mes de febrero te contamos que estaban probando un sistema de control nativo desde Windows 11 de esta iluminación, y unos días después descubrimos cómo se podía activar y probar, siempre y cuando estuvieras en el canal DEV del programa de Windows Insiders.

Ahora, según podemos leer en TechPowerUp, esto ya está mucho más cerca. De hecho, se afirma que Dynamic Lighting, la función de control de la iluminación LED, llegará a los insiders de Windows 11, en modo de vista previa, este mismo mes. Con esta función, Microsoft ataca al problema de la fragmentación en lo referido a las aplicaciones de control de esta iluminación, y que se traduce en que, en caso de tener componentes y dispositivos de varios fabricantes, tendremos que utilizar la aplicación de cada uno de ellos de manera independiente, en vez de contar con un control unificado.

Las posibilidades de Dynamic Lighting son muy interesantes, ya que si es el propio sistema operativo el que gestiona de manera centralizada la iluminación LED de componentes y periféricos, debería ser posible no solo hacer que ésta actúe al unísono, sino también sincronizarla con determinados eventos y acciones el sistema operativo y las aplicaciones del mismo. Además, para quienes prefieren reducir al mínimo el volumen de software instalado en su PC, les evitará tener que instalar las aplicaciones propias de cada elemento para la gestión de la iluminación.

Por otra parte, no podemos obviar que cada dispositivo es un mundo, y que probablemente solo las aplicaciones propias de sus fabricantes serán capaz de sacarle el máximo partido (al menos en los principios de Dynamic Lighting), por lo que habrá muchos usuarios que preferirán seguir utilizando el software propio de los mismos, especialmente si han optado por equipar su sistema con elementos de un único fabricante. A este respecto, propuestas como iCue de CORSAIR, son sin duda un ejemplo.