La app de ChatGPT llega a 45 nuevos países

Como recordarás, la semana pasada te contábamos que la esperada app de ChatGPT ya era una realidad. Claro, que al decir esto hay que aclarar que me refiero a la app oficial, la de OpenAI, pues durante los últimos meses tanto la App Store de iOS como Google Play para Android se han llenado de apps diseñadas por terceros que proporcionan acceso, generalmente pasando por caja, al chatbot. Y claro, como ocurre siempre, también los ciberdelincuentes han intentado sacar tajada desde el primer momento. Así, contar con una app propia de OpenAI es, sin duda, una excelente noticia.

En su debut, eso sí, la app solo estaba disponible en la App Store de Estados Unidos, si bien OpenAI afirmó que pretendían dar el salto próximamente a otros mercados. Esto, claro, se suele interpretar en clave de meses, pero en esta ocasión interpretarlo así, a la vista de los hecho, habría sido un error, pues entre el miércoles pasado y hoy, la app oficial de ChatGPT ha llegado a las App Store de iOS de otros 45 países, que son los siguientes:

Albania

Alemania

Argelia

Argentina

Azerbaiyán

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Corea del Sur

Costa Rica

Croacia

Ecuador

Emiratos Árabes Unidos

Eslovenia

Estonia

Francia

Ghana

India

Irak

Irlanda

Israel

Jamaica

Japón

Jordán

Katar

Kazajistán

Kuwait

Líbano

Lituania

Marruecos

Mauricio

Mauritania

México

Namibia

Nauru

Nicaragua

Nigeria

Nueva Zelanda

Omán

Pakistán

Perú

Polonia

Reino Unido

Túnez

Así pues, contando Estados Unidos, su mercado nativo, la app oficial de ChatGPT para iOS ya está disponible en un total de 46 países y, vista la velocidad con la que parece que OpenAI ha acometido este proceso, podemos pensar que no tendremos que esperar mucho hasta que la app esté disponible también en la App Store española.

We expanded the ChatGPT iOS app to 30+ more countries today! Now serving users in Algeria, Argentina, Azerbaijan, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Ghana, India, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Lithuania (🧵1/2) — OpenAI (@OpenAI) May 25, 2023

Si has revisado la lista de países, habrás comprobado que he destacado ocho de ellos en negrita, y por supuesto no lo he hecho por criterios estéticos. Alemania, Croacia, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Lituania y Polonia forman parte de la Unión Europea, lo que no puedo dejar de interpretar como una confirmación más de que, como ya contaba hace unas horas, OpenAI tiene mucho interés en el mercado que constituye el espacio común europeo y que, en consecuencia, pese a lo dicho por muchos medios, no hay planes para abandonar la UE.

Por lo demás, resulta interesante comprobar que pese a que el despliegue de la app es gradual, sus planes son globales, pues la app ya está disponible en países de los cinco continentes. No obstante, quizá como manera de reducir el potencial impacto de este despliegue en la infraestructura necesaria para prestar el servicio, de momento la app oficial de ChatGPT sigue siendo exclusiva de iOS, si bien OpenAI prometió una versión para Android «pronto». Esperemos que sea tan rápido como la expansión internacional de la versión para iOS.