Linda Yaccarino ya es la nueva CEO de Twitter

Twitter se ha convertido en un culebrón, y actualmente todavía no está claro si Linda Yaccarino se convertirá en una nueva protagonista permanente del mismo o sí, por el contrario, nos encontramos frente a un personaje secundario, que o bien puede llegar a ser recurrente, o bien cobra cierto protagonismo durante una temporada, para luego desaparecer una vez que el personaje deja de ser importante para la trama principal de la historia.

Como seguramente recordarás, el pasado 12 de mayo empezamos el día con la filtración de que Linda Yaccarino podría ser la elegida para el rol de CEO de la red social, una noticia que se confirmó solo unas horas más tarde. De este modo, empezaba a cerrarse una subtrama de la historia que se había abierto meses antes, cuando Elon Musk decidió someter a votación pública si debía o no debía mantenerse en el rol de CEO de Twitter, una votación que se zanjó con un resultado fácilmente predecible, y que animaba al multimillonario a hacerse a un lado.

Sin embargo, según informaciones publicadas a mitades de febrero de este año, Musk pretendía inicialmente mantenerse como CEO hasta finales de este año, algo que encajaba con la actitud que parecía estar mostrando al respecto, y que invitaba a pensar que no tenía ni las más mínimas ganas de quitarse los galones, aunque el dejar el cargo no le resta el poder absoluto que tiene, al ser el propietario único de la red social del pajarito. Podemos imaginar que este «adelanto» se ha debido a las múltiples presiones de atención que ha recibido por parte de otras de sus empresas.

It happened — first day in the books!

Stay tuned…

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 6, 2023