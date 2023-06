Apple quiere impulsar macOS para el «gaming» con Game Porting Toolkit

Los ordenadores Mac, que preinstalan el sistema operativo macOS, nunca han estado especialmente orientados a los videojuegos, y pese a ello, siguen ocupando el segundo puesto dentro del sector, muy por detrás del omnipresente Windows. Sin embargo, en un futuro cercano la situación podría cambiar si vemos algunos anuncios que se han producido en los últimos días.

Para empezar, el mismísimo Hideo Kojima se dejó ver en el WWDC 2023 para anunciar que Death Stranding Director’s Cut llegará a macOS y ha dejado la puerta a que futuras iteraciones de la franquicia lleguen a dicho sistema operativo. No queda claro si se trata de un port nativo o si se empleará alguna capa de traducción para ejecutar el videojuego, pero todo apunta a que será lo primero viendo todo lo expuesto por Apple al respecto.

Apple’s new game porting toolkit is fantastic. Here’s Cyperbunk 2077 running at Ultra on an M1 MacBook Pro 16 GB! pic.twitter.com/hylzMU6U46

— Isaac (@isaacmarovitz) June 6, 2023