Fecha de lanzamiento y tráiler de Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix ha aprovechado el escenario del Summer Game Fest 2023 para mostrar un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Rebirth, y ha confirmado su fecha de lanzamiento. Este juego continuará la historia que vimos en Final Fantasy VII Remake, que fue la primera entrega de la trilogía.

Según la compañía japonesa, Final Fantasy VII Rebirth llegará a principios de 2024, lo que significa que lo más probable es que sea lanzado antes de cerrar el primer trimestre de dicho año. Esta segunda parte jugará un papel muy importante, puesto que tendrá que continuar los hechos desde el final de la primera entrega y deberá allanar el terreno para el punto y final a la historia, que tendrá lugar con el tercer capítulo.

A diferencia de lo que ocurrió con Final Fantasy VII Remake, que fue diseñado como un juego de transición intergeneracional y estuvo disponible para PS4, PS5 y PC, Final Fantasy VII Rebirth será un juego exclusivo de PS5, lo que significa que Square Enix podrá mejorar el apartado técnico y la calidad gráfica en general.

Esperamos que esta segunda entrega acabe llegando también a PC, pero lo hará después de su lanzamiento en PS5, ya que se comportará como una exclusiva temporal para dicha consola. No tenemos nada confirmado, pero viendo lo ocurrido con Final Fantasy VII Remake lo más probable es que su lanzamiento en compatibles tenga lugar a principios de 2025, es decir, justo un año después del lanzamiento de la versión para la consola de Sony.

Por lo que podemos ver en el tráiler que ha compartido Square Enix, esta segunda entrega va a estar notablemente por encima de la primera en todos los sentidos, los escenarios serán más amplios y podremos revivir algunos de los momentos más importantes del juego original y podríamos llevarnos una sorpresa nada agradable.

No hablo sin motivo, fijaos en el final, ¿acabará muriendo Tifa? Personalmente, no lo creo, pero puede que esta acabe gravemente herida y que esto sirva para que Cloud se acerque un poco más a ella. En otro orden de cosas, está claro que todavía no tenemos ni idea de los requisitos mínimos de la versión para PC, pero deberían ser similares a los de otros exclusivos de PS5 que se portaron a dicha plataforma, y que por tanto serán más altos que los de Final Fantasy VII Remake Intergrade.