El bloqueo de las cuentas compartidas de Netflix sigue dando de que hablar, en esta ocasión a razón de una noticia positiva, al menos para la compañía, y es que lo que se esperaba fuese un revés importante para el crecimiento del negocio, ha resultado al contrario, al menos, cabe repetir en Estados Unidos.

Resumiendo lo movimientos previos, Netflix comenzó a poner fin a las cuentas compartidas el año pasado, primero a modo de prueba en un par de países hispanoamericanos. Más tarde la medida llegó, no sin debate previo, dimes y diretes y pasos en falso que se tornaron firmes, a otros países, incluida Europa y España donde, siempre según las estadísticas que manejan algunas firmas de análisis, el servicio habría perdido entre uno y dos millones de suscriptores. Un dato contundente que, parece, no se está repitiendo en otros territorios.

De acuerdo con la información publicada por la compañía Antenna, desde que la política de bloqueo de cuentas compartidas se implantó en Estados Unidos, Netflix no solo habría ganado más usuarios de los que han abandonado el servicio, sino que lo habría hecho con un amplio margen, alcanzando picos históricos cuyo precedente más cercano se sitúa en plena pandemia de coronavirus y confinamientos en medio mundo. Con una media de 73.000 nuevas altas al día, sería un aumento del 102% en comparación al periodo inmediamente previo.

En contrapartida, las bajas del servicio habrían aumentado en poco más de 25%.

Por supuesto, tanto condicional no es por nada. Todos estos datos, tanto los negativos para con el movimiento de Netflix como los que ahora lo confirman como una buena decisión para sus finanzas, son solo estadísticas que manejan empresas de análisis de mercado que, sí, se toman como fidedignos, pero no deberían tomarse como absolutos. Hasta que Netflix no presente resultados y confirme una tendencia u otra, todo son cábalas, con más o menos valor, pero sin consecuencias definitivas.

Cabe recordar que Netflix comenzó con su política de bloqueo de cuentas compartidas, algo otrora incentivado, tras varios cambios en el funcionamiento del servicio y sus planes de pago, que ahora cuentan con extensiones para que quienes compartían cuenta puedan seguir haciéndolo, previo pago y con limitaciones, así como un nuevo plan con publicidad que están promocionando con insistencia y que también estaría teniendo éxito, a pesar de tener un precio que se asemeja al corriente de servicios de la competencia.