YouTube Music tiene ventajas e inconvenientes en comparación con su competencia y entre estos últimos se cuenta una interfaz que a pesar de haber mejorado considerablemente con el tiempo, sigue adoleciendo de elementos prácticos importantes y, lo que es peor, comunes a toda aplicación de música que se precie. Afortunadamente, se viene un golpe de diseño con el que terminar con las inconsistencias.

Por si acaso, lo repito: hablamos de la aplicación web de YouTube Music, la predeterminada en PC porque no hay ninguna -oficial, se entiende- más, vaya por delante. La app móvil del servicio ha recibido bastante más atención -algo por otra parte normal en este tipo de servicios- y a día de hoy está bastante apañada, no cabe decir otra cosa porque no sería cierto, aunque para gustos, colores, que eso sí se suele decir.

¿Qué le falla a la interfaz de YouTube Music en la web? Su fallo más notable es la obligación de estar navegando entre páginas, una detrás de otra, para llegar a determinados sitios. Por ejemplo: entras en YouTube Music y para acceder a tus listas de reproducción, a menos que la que quieras la hayas escuchado en los últimos días, vas a tener que navegar un poco, y dependerá de que búsques que sea más o menos.

Total, que abres YouTube Music y entras en tu biblioteca, organizada en un primer nivel en dos pestañas: biblioteca y subidas; en un segundo nivel ya se encuentran las listas de reproducción, canciones, álbumes y artistas que tengas agregados y que no son los mismos si eliges una u otra pestaña de las superiores (biblioteca y subidas), aunque si eres de los que no subes música propia al servicio lo tendrás más fácil.

La cuestión es que si la última vez que entraste en tu biblioteca fue para buscar un disco tuyo (o sea, entraste en «subidas > álbumes»), la próxima vez que vuelvas seguirás entrando ahí directamente, luego tendrás que volver atrás en la sección para acceder a otro filtro. Este comportamiento, que por momentos puede ser útil, otros resulta en un incordio y lo más probable es que acabes utilizando el buscador para todo.

Pues bien, mira la siguiente imagen, publicada por 9to5Google como adelanto del rediseño de YouTube Music que aliviará la situación descrita (y compárala con la de más arriba y que muestra la nueva interfaz colapsada, más similar a como se ve ahora):

Como ves, se va a integrar un panel lateral en YouTube Music en el que, además de las tres secciones principales (inicio, explorar y biblioteca) se situarán todas las listas de reproducción, incluyendo la posibilidad de fijar otros contenidos como por ejemplo los podcast que vienen y, sobre estas, un botón con el que crear más de manera más rápida.

Según explican en 9to5Google, el panel estará colapsado por defecto, por lo que habrá que hacer un clic para abrirlo, pero una vez abierto permitirá «desplazarse por 50 listas de reproducción recientes con música y nuevos episodios de podcast en la parte superior«. No costaba tanto hacerlo bien, o más bien sí porque es algo que se echa en falta desde que YouTube Music echase a andar, de lo cual hace ya casi siete años.

Cuándo llegará esta novedad no se sabe, pero sí que lo hará después de que YouTube reciba su propio retoque. En todo caso, el cambio está y, mientras siguen probándolo y afinándolo, solo queda esperar.