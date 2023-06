Montar un PC es algo que requiere de unos conocimientos considerables, no solo para acertar en la compatibilidad de todas y cada una de las piezas, sino también para conseguir una configuración óptima que nos permita que cada componente desarrolle su máximo potencial, evitando cuellos de botella, problemas de temperatura y también posibles fallos derivados de la alimentación.

También necesitamos ajustarnos a un presupuesto. Este determinará las piezas a las que podremos acceder, y tendremos que utilizarlo de la manera más inteligente posible para poder montar un PC adecuado a nuestras necesidades. Si el presupuesto no nos va a llegar para poder montar un equipo que se ajuste de verdad a lo que necesitamos es mejor esperar y seguir ahorrando, al menos hasta que lleguemos al mínimo que nos permita comprar un PC capaz de ofrecer ese nivel de prestaciones que buscamos.

Dependiendo de la situación en la que nos encontremos, y de los ingresos que tengamos, nuestras necesidades y nuestro presupuesto pueden cambiar, pero a la hora de montar un PC, en líneas generales, ¿cuál es para vosotros el presupuesto ideal? Creo que es un tema interesante, y vuestros comentarios no solo pueden ayudar a otros lectores, sino que además los tendré en cuenta para elaborar futuras guías de montajes.

En mi caso, creo que a partir los 600-700 euros ya es posible montar equipos muy interesantes y capaces de mover juegos exigentes de forma óptima, tanto en 1080p como en 1440p. Si quisiéramos jugar en 2160p el presupuesto tendría que subir al menos a 1.000 euros para asegurar una experiencia realmente buena, mientras que un PC para ofimática y tareas básicas se puede montar desde unos 200 euros, aproximadamente.

He montado ordenadores mucho más caros, pero al final siempre me ha gustado el excelente valor precio-rendimiento que ofrecen los equipos de entre 600 y 1.000 euros, y que no tiene nada que ver con el nivel de prestaciones que podíamos encontrarnos, por ejemplo, en un equipo incluso más caro de hace casi 30 años. Sin ir más lejos, el primer PC que tuve fue un Pentium a 133 MHz con 16 MB de RAM que costó 1.200 euros, una cifra que ajustada a la economía actual (IPC) se convertirían en unos 2.000 euros aproximadamente, y su vida útil y el rendimiento relativo que ofrecía no tiene nada que ver con lo que podríamos conseguir hoy con ese dinero.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál es para vosotros el presupuesto ideal para montar un PC? Nos leemos en los comentarios.