Los mejores contenidos de la semana en MC (CDXX)

Cerramos una semana más dando un repaso a los mejores contenidos que hemos publicado en MC durante los últimos siete días. Con esta selección podrás ponerte al día si has estado un tanto desconectado, o recordar lo más destacable como cierre para la semana. Y aprovechamos, como siempre, para desearte una buena semana.

Cinco características de Windows que desaparecieron y que deberían volver. Windows no ha dejado de evolucionar en todos sus años de historia y, aunque muchos de sus cambios han sido en positivo, hay algunos que no merecen tal calificativo. En este artículo recordamos cinco características que estuvieron presentes en el pasado pero que desparecieron y que, en nuestra opinión, deberían volver.

Los mejores DNS para navegar por Internet. Los servidores DNS juegan un papel clave en la conectividad de cualquier dispositivo a Internet. Así, todos los proveedores de acceso cuentan con los suyos propios, que normalmente se configuran automáticamente en tus dispositivos. Ahora bien, pueden no ser la mejor opción por múltiples razones, así que aquí te mostramos los más recomendables.

OpenAI presenta GPT-4o, multimodal, rapidísimo y para todos. OpenAI ha marcado un antes y un después en la interacción con los sistemas basados en IA con la integración en ChatGPT de su nuevo modelo, GPT-4o. En este artículo te mostramos todas las novedades, lo que te ayudará a entender las razones por las que muchas personas ya lo están comparando con la IA de la película «Her».

GeForce RTX 5080, posibles especificaciones, fecha de lanzamiento, rendimiento y precio. Todo apunta a que en octubre de este año viviremos la presentación de la generación GeForce RTX 50, con la presentación de los modelos RTX 5090 y RTX 5080, que apuntan a ser los primeros en llegar al mercado. Combinamos filtraciones, rumores y nuestro profundo conocimiento sobre la plataforma para intentar adelantar lo que podemos esperar de una de las tarjetas más potentes de la futura generación de NVIDIA.

Google I/O 2024: todo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha sido, con mucho, la principal protagonista (por no decir la única) de la keynote inaugural del evento de Google para desarrolladores. Repasamos los principales anuncios, que incluyen desde nuevos modelos con capacidades aumentadas hasta el futuro de los asistentes virtuales basados en IA.

Deep Web frente a Dark Web, ¿En qué se diferencian? ‘Deep Web’ y ‘Dark Web’ son términos que se usan para referirse a la parte de la World Wide Web más desconocida. Aunque frecuentemente se utilizan como si fueran lo mismo, son totalmente diferentes. Para entender sus diferencias hay que sumergirse en la verdadera profundidad de la Web y de Internet, como vamos a hacer en este artículo especial.

¿Qué novedades de Android vimos en el Google I/O 2024? Aunque finalmente no tuvo tanto protagonismo como esperábamos, Android sí que estuvo presente en la inauguración del Google I/O 2024, y lo hizo con algunos avances realmente interesantes, entre los que destacan especialmente tanto Project Astra como la detección de intentos de estafa en tiempo real.

Assassin’s Creed Shadows nos llevará al Japón feudal en noviembre. Ubisoft ha publicado el primer tráiler cinematográfico del Assassin’s Creed Shadows, fecha de lanzamiento, ediciones y más información de la próxima entrega de la saga de aventuras, sigilo y acción, que traslada la experiencia de juego de rol para un solo jugador al Japón feudal. Repasamos todo lo que sabemos hasta ahora.

GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G, análisis. La GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G es una tarjeta gráfica que posiciona dentro de lo que podemos considerar como entrada a la gama alta, un nivel que es sin duda uno de los más interesantes en relación precio-prestaciones, y que está pensado para aquellos que quieran jugar en 4K con todas las garantías sin tener que hacer una gran inversión.

Rendimiento de Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT en PC. El lanzamiento de Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT se ha producido esta semana, y estuvo acompañado de las habituales pruebas de rendimiento que nos permiten ver no solo el grado de optimización real del juego, sino también qué tarjetas gráficas son las que mejores para cada resolución, algo que al final es fundamental si teníamos pensado comprar el juego.

Estas son las causas de la actual crisis de los videojuegos. La industria de los videojuegos está viviendo posiblemente su peor crisis en cuarenta años, desde aquella que casi la entierra por culpa de hechos como el fracaso de ET en su día. Obviamente en aquel momento influyeron otros muchos factores, pero el capítulo de ET es considerado como el más representativo de ese contexto. ¿A qué se debe? Reflexionamos sobre ello.

Novedades VOD 20/24: ‘Ferrari’, historia de un acelerón. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Apple TV+, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix, SkyShowtime… Y sí, esta es una semana floja, así que nos subimos al Ferrari que, de lo que cae, es de lo más apetecible a priori.

Juegos gratis y ofertas: Dragon Age: Inquisition, ENDLESS Legend, Machinika: Museum, 100% Orange Juice… Una semana más, recorremos las principales tiendas digitales de videojuegos para buscar tanto aquellos juegos disponibles gratuitamente de manera temporal, como las mejores ofertas que puedes encontrar en las mismas.

GeForce RTX 5060 Ti, posibles especificaciones, potencia bruta y equivalencia de rendimiento. La GeForce RTX 5060 Ti va a ser una tarjeta gráfica de gama media «premium», una posición muy importante porque tendrá como objetivo llenar el espacio que quedará entre la GeForce RTX 5060 y la GeForce RTX 5070, es decir, entre la gama media y la entrada a la gama alta. La GeForce RTX 4060 Ti es una de las tarjetas gráficas más vendidas de esta generación.

Qué esperamos de Microsoft Build 2024: IA, Surface y ARM. Esta semana se celebran un evento y el encuentro para desarrolladores de Microsoft, Build 2024. Nos adelantamos, en base a rumores y filtraciones, a lo que podemos esperar que nos muestren en estos próximos días, en los que sin duda la inteligencia artificial jugará un papel más que protagonista.

Minecraft cumple 15 años. Creado por una única persona, con los años Minecraft ha llegado a convertirse en el juego más vendido de la historia, escribiendo de este modo un éxito incontestable. En este artículo repasamos su historia desde sus orígenes hasta la actualidad.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: