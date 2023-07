Windows Update Restored, actualiza tu Windows clásico

El proyecto Windows Update Restored es una de esas iniciativas que, como mínimo, te dibuja una sonrisa en la cara cuando sabes de ellas por primera vez. Y más aún al saber que se trata de un proyecto creado por la comunidad, que es el término que empleamos para decir que se lo debemos a un conjunto de usuarios particulares, sin vinculación con las empresas a las que, en principio, pensaríamos que van asociados, en este caso a Microsoft (que, claro, tiene sentido que no participe en el mismo, como aclararé más adelante).

Ya sea por necesidad, por nostalgia, por curiosidad o por cualquier otra razón, lo cierto es que a día de hoy se siguen realizando y manteniendo instalaciones de versiones de Windows que hace ya mucho tiempo que dejaron de recibir soporte técnico. Obviamente esto es algo que no resulta nada recomendable, y que en todo caso solo debería llevarse a cabo en máquinas virtuales totalmente aisladas de su anfitrión y en las que, claro, no se gestione información que debería mantenerse protegida, ya que no cuentan con las herramientas necesarias para defenderse de muchas de las amenazas actuales.

Esto es un problema para las instalaciones que llevan operativas desde los tiempos en los que dichos sistemas operativos todavía eran vigentes, pero se magnifica de manera exponencial si hablamos de instalaciones más recientes. ¿Por qué? Pues porque, de manera totalmente comprensible, Microsoft ya no mantiene online las múltiples actualizaciones que se publicaron en su momento para dichos sistemas. Así, los usuarios de los mismos deben hacer un arduo trabajo de búsqueda en Internet, con el añadido de que los instaladores de actualizaciones que se encuentran online en ocasiones pueden incluir alguna «sorpresa» en forma de malware.

Para evitar esa situación y ponérselo más fácil a esos usuarios, Windows Update Restored ha recopilado y ofrece las actualizaciones de Windows 95, Windows 98 (y 98 Second Edition) y NT 4.0. Y esto es solo el principio, pues al revisar su documentación podemos comprobar que sus planes de futuro apuntan a sumar también las actualizaciones de Windows Me, XP, 2000 y Windows Serve4r 2003, además de mencionar Windows Vista y más recientes (que a día de hoy, en todo caso, podrían llegar hasta Windows 8.1 o Windows 10 32 bits, que son las versiones que más recientemente han llegado al final de su ciclo de vida.

Para hacerlo aún más sencillo para esos usuarios, Windows Update Restored también cuenta con un apartado desde el que es posible descargar varias versiones de Internet Explorer (ya, sé lo que estás pensando). Concretamente las versiones disponibles son 5.01, 5.5 y 5.5 Service Pack 2, todas ellas en múltiples idiomas. Así, si tienes curiosidad (o nostalgia) y quieres dedicar unas horas a alguno de estos veteranos sistemas operativos, ahora ya lo puedes hacer con las versiones más actualizadas de los mismos gracias a Windows Update Restored.

Eso sí, recuerda que utilizar un sistema operativo que ya no cuenta con soporte por parte de su fabricante es algo totalmente desaconsejable. En su lugar, lo mejor que puedes hacer es dar el salto a una versión que sí que siga recibiendo actualizaciones, como Windows 10.

