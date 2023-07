La Unión Europea reautoriza el tránsito de datos a Estados Unidos

No puedo sino calificar la decisión de la Unión Europea de sorprendente, y estoy seguro de que para bastantes personas supondrá un importante paso atrás en lo referido a la protección de los datos de los ciudadanos del espacio común europeo. Pero bueno, primero la noticia en crudo y posteriormente el análisis, en el que me gustaría mucho que participarais activamente en la conversación a través de los comentarios, pues es un asunto que nos concierne a todos de manera muy directa.

La noticia, pues, es que la Comisión Europea ha adoptado una decisión de adecuación para la circulación de datos EU-EE.UU. con seguridad y confianza. ¿Qué significa esto? Pues traducido a humano común, significa que la Unión Europea vuelve a permitir el tránsito de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos, algo que llevan años reclamando muchas de las tecnológicas estadounidenses que ofrecen sus servicios también en Europa.

Recordemos que entre 2016 y 2020 estuvo vigente Privacy Shield, un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos para que se pudieran llevar a cabo este tipo de movimientos. Sin embargo, el año 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló este acuerdo al considerar que el marco legal estadounidense no preservaba la privacidad de los usuarios con el nivel exigido en este lado del Atlántico. Desde aquel momento no ha existido alternativa, lo que ha llevado a que empresas como Meta amenzaran con abandonar la UE, si bien es cierto que poco tiempo después no tuvieron más remedio que hacer un «dónde dije digo, digo Diego».

Hace algo más de un año, había muchas señales que apuntaban a que un acuerdo como Privacy Shield era irrepetible, pues el marco legal estadounidense cambió para dar más poderes a la administración pública estadounidense, incluidos sus servicios de investigación y espionaje, para invocar el conjunto de normas que permiten el acceso a información privada, algo que las tecnológicas están obligadas a cumplir, cediendo los datos de sus usuarios.

La nota de prensa de la Comisión Europea no elude este punto, al afirmar que el acuerdo «introduce nuevas garantías vinculantes al objeto de dar respuesta a cada uno de los motivos de inquietud puestos de manifiesto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre estas garantías se encuentran la limitación del acceso por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses a los datos de la UE a lo necesario y proporcionado, y el establecimiento de un Tribunal de Recurso en Materia de Protección de Datos, al que los ciudadanos de la UE tendrán acceso«.

La presidenta Ursula von der Leyen ha declarado: «El nuevo Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. asegurará a los europeos la circulación segura de sus datos y establecerá seguridad jurídica para las empresas a ambos lados del Atlántico. Desde que alcancé el acuerdo de principio con el presidente Biden el año pasado, los Estados Unidos han cumplido unos compromisos sin precedentes al objeto de establecer el nuevo marco. Hoy damos un paso importante con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos la confianza en que sus datos estarán seguros, de profundizar la vinculación económica entre la UE y los Estados Unidos, y, de forma simultánea, de reafirmar nuestros valores compartidos. Demuestra que, cuando trabajamos juntos, somos capaces de abordar las cuestiones más complejas«.

Puedo aceptar que el nuevo marco legal entre la Unión Europea y Estados Unidos que permite el tránsito de datos de la UE a EE.UU. y su procesado en aquella orilla del Atlántico se sostenga sobre un conjunto de reglas que se adecúen a los estándares europeos. Lo que me preocupa es que ya hemos tenido conocimiento, en el pasado, de abusos tanto por parte de tecnológicas como de instituciones públicas estadounidenses, y por dejarlo claro, en buena parte de dichos casos aquellas actuaciones se emplazaban muy, muy lejos de la legalidad vigente.

Espero equivocarme, pero personalmente creo que la Unión Europea ha dado un paso atrás, y es un paso grande, en lo referido a la protección de los datos de sus ciudadanos o, mejor dicho, para la desprotección de los mismos. Recuerdo una vez más que los tribunales europeos anularon Privacy Shield, pero es que también anularon su predecesor, Safe Habor, con anterioridad, en 2015. Y claro, también debemos recordar lo que nos contaron revelaciones como la llevada a cabo por Edward Snowden.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que en esta ocasión podemos confiar en que los datos recibirán el trato indicado por la Unión Europea?