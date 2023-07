Llevan una Nintendo Switch al límite de overclock y logran mover juegos de PC

Nintendo Switch supo plantear un concepto de consola híbrida que, unido al enorme tirón de las franquicias exclusivas de la gran N, le permitió alcanzar un enorme éxito, y la convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia a pesar de que en términos de potencia bruta es un sistema obsoleto.

La potencia bruta no lo es todo, eso está claro, pero en el caso de Nintendo Switch la verdad es que estamos ante una consola que tiene mucho más potencial de lo que parece. Gracias al overclock un conocido modder ha llevado la consola hasta los 2,3 GHz de frecuencia en la CPU y ha disparado la velocidad de la GPU a los 1.267 MHz. A efectos comparativos, la consola funciona por defecto a 1 GHz y a 768 MHz, respectivamente. La memoria también se overclockeó a 2.500 MHz (funciona a 1.600 MHz por defecto).

Si te preguntas por qué Nintendo diseñó esta consola con unas frecuencias de trabajo tan bajas en comparación con lo podemos conseguir con overclock la respuesta es simple, por una cuestión de consumo y autonomía, y también por el tema de las temperaturas de trabajo, y es que a mayor frecuencia mayor calor generado.

Con ese alto nivel de overclock el rendimiento de Nintendo Switch en 3DMark WildLife Extreme fue de 1.010 puntos, una cifra que la coloca solo un poco por detrás del SoC Snapdragon 865, pero lo realmente interesante es que este modder procedió a instalar Ubuntu Linux en la consola y cargó algunos juegos de PC.

Títulos como God of War y Titanfall 2 funcionaron, no de forma aceptable, como es lógico, pero teniendo en cuenta que hablamos de una consola con solo 4 GB de memoria LPDDR4 unificada, y con una GPU Maxwell que vendría a ser similar a una GeForce 920MX, el mero hecho de que arranque dicho juego es todo un logro. Otros juegos como GTA V y Devil May Cry 5 también arrancaron sin problema, pero de nuevo el rendimiento era demasiado bajo para que la experiencia fuese mínimamente aceptable.

Sin duda un experimento muy interesante demuestra lo bien que pueden escalar juegos actuales incluso en escenarios de hardware muy limitados, donde podemos ver también otras cosas importantes, como el gran cuello de botella que supone la CPU de Nintendo Switch y lo buena que fue la arquitectura Maxwell de NVIDIA. Dicha arquitectura fue utilizada en las GeForce GTX 750 y GTX 750 Ti (Maxwell de primera generación), y en las GeForce GTX 900 (Maxwell de segunda generación).