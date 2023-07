Intel no va a subir el precio de sus procesadores

Durante las últimas semanas venía sonando con fuerza un rumor que decía que Intel iba a subir el precio de todos y cada uno de sus procesadores actuales, lo que incluía tanto a los Core Gen12, conocidos como Alder Lake, como a los Core Gen13, identificados como Raptor Lake.

Esos rumores se atrevían a ir más allá y aseguraban que los procesadores Intel Core Gen14, una gama que estará formada por los Meteor Lake y los Raptor Lake Refresh, también iban a subir de precio, pero al final todo esto ha resultado ser falso. La propia Intel ha salido al paso a desmentir esta información, y ha dicho literalmente que no está en sus planes subir el precio de sus procesadores.

La verdad es que el rumor tenía sentido, ya que decía que esta subida de precios estaba motivada por la necesidad de financiación de Intel para sufragar tanto el coste de sus nuevas fábricas como los gastos asociados al desarrollo y avance de nuevos nodos de producción. Con esto último nos estamos refiriendo a los costes que debe soportar el gigante del chip para poder sacar adelante sus nodos más avanzados, como por ejemplo los nodos Intel A20 e Intel A18.

Argumentos creíbles, pero al final han resultado ser falsos. Ha sido un portavoz de Intel, y no un proveedor o un tercero dentro de la cadena de suministros, quien ha desmentido la información, así que de momento podéis estar totalmente tranquilos, ya que el precio de los procesadores Intel Core no va a subir, al menos de momento.

La verdad es que ahora mismo el mercado de los procesadores de consumo general vive un momento bastante bueno. Podemos encontrar modelos diversos en gamas distintas con precios muy interesantes, y esto es bueno porque fomenta la competencia. Si Intel subiera el precio de sus CPUs de forma súbita, y si dicha subida fuese bastante marcada, AMD podría plantearse hacer lo propio con sus procesadores, y obviamente esto no sería bueno para nadie.

Obviamente esto no quiere decir que el precio de los procesadores Intel no pueda cambiar en los próximos meses, pero en este caso estamos hablando de cambios que pueden suponer una bajada de precios, algo que me parece bastante probable, sobre todo teniendo en cuenta que el lanzamiento de los Raptor Lake Refresh, que como he dicho se convertirán en los Core Gen14 para escritorio, está previsto para algún momento del mes de octubre.