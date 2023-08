Galaxy S24 Plus, primeros datos de rendimiento con Snapdragon 8 Gen3

La base de datos de Geekbench 6 recoge una prueba de rendimiento realizada con un Galaxy S24 Plus configurado con el SoC Snapdragon 8 Gen3, un chip de nueva generación que Qualcomm lanzará a finales de este año, y que será utilizado en muchos terminales de gama alta que llegarán en 2024, entre los que se incluyen los nuevos terminales estrella de Samsung.

Todavía no sabemos si Samsung llegará a lanzar un SoC Exynos 2400 para su próxima generación de smartphones, pero el hecho de que esta filtración nos muestre un Galaxy S24 Plus equipado con un Snapdragon 8 Gen3 ya nos dice por dónde podrían ir los tiros, y creo que al final lo más probable es que Samsung prefiera no complicarse y que opte por lo nuevo de Qualcomm.

Con todo, si al final la compañía surcoreana acaba lanzando un Exynos 2400 podéis estar seguros de que la distribución de este se limitará, como de costumbre, a mercados muy concretos, entre los que se encontraría el Europeo. Volviendo a la prueba de rendimiento, podemos ver en la imagen adjunta que el Galaxy S24 Plus con SoC Snapdragon 8 Gen3 obtiene 2.233 puntos en monohilo y 6.661 puntos en multihilo.

El Galaxy S23 Plus con Snapdragon 8 Gen2 consigue 1.866 puntos en monohilo y 4.945 puntos en multihilo, lo que significa que hay una diferencia significativa entre ambos. El Galaxy S24 Plus rinde un 19,3% más en monohilo y un 34,7% más en multihilo. No obstante, debemos tener en cuenta que hablamos de una prueba de rendimiento sintético, y que las diferencias en el mundo real podrían ser mucho más pequeñas.

A nivel de CPU el SoC Snapdragon 8 Gen3 mantendrá la división en diferentes bloques de núcleos especializados, lo que significa que contará con un núcleo Cortex-X4 de alto rendimiento a 3,3 GHz, un bloque de tres núcleos de alto rendimiento Cortex-A720 a 3,15 GHz, otro bloque de núcleos Cortex-A720 o A715 a 2,96 GHz y un último bloque de dos núcleos Cortex-A520 a 2,27 GHz.

Su GPU será una Adreno 750, un núcleo gráfico que estará basado en la misma arquitectura que la Adreno 740, pero que debería mejorar los valores de rendimiento y de eficiencia. No cabe esperar un gran salto en términos de rendimiento en este sentido. El Galaxy S24 Plus contará con 8 GB de memoria RAM y tendrá 256 GB de capacidad de almacenamiento en su configuración base.

Imagen de portada: Science and Knowledge.