Microsoft empieza a probar los plugins en Bing

Los chatbots como Bing, Bard y ChatGPT ya se han mostrado de lo más útiles para una gran cantidad de tareas. Es cierto que sus respuestas no deben ser consideradas como definitivas, pues en ocasiones cometen errores de distintos tipos, pero aún así, suponen un excelente punto de partida para actividades de lo más diversas, algo que se incrementa de manera exponencial si, además de contar con todo lo «aprendido» durante su entrenamiento, además cuentan con conexión a Internet.

Ahora bien, su nivel de conocimiento sobre prácticamente cualquier materia no se acerca al de la especialización. Y esto es normal, ojo, no es una crítica, pues recordemos que son herramientas de propósito general, no específico. Y esto, que permite que sean capaces de dar respuesta a consultas sobre temas de lo más diversos, también tiene como consecuencia que dichas respuesta siempre serán mejorables si contamos con una gran base de conocimiento específico sobre la materia, es decir, si contamos con un especialista.

Aquí es dónde entra una de las funciones más interesantes de los principales chatbots, ya presente en ChatGPT (pero solo en su modalidad de pago) y que ya ha sido anunciada tanto por Microsoft para Bing como por Google para Bard: los plugins. Con los mismos, es posible conectar los chatbots con otros servicios, especializados, que serán capaces de proporcionarnos respuestas mucho más precisas de aquellas áreas en las que se desenvuelven.

A este respecto, como decía, el servicio más adelantado es ChatGPT, que los ofrece desde hace meses, pero Google y Microsoft parecen ir más igualados en la competición por sumar los complementos a sus chatbots. Así, si hace solo unas pocas semanas veíamos por primera vez la interfaz de plugins de Bard, hoy sabemos por MSPowerUser que Microsoft ha empezado a probar los plugins del chatbot en la barra de Bing para Edge. La prueba, eso sí, se circunscribe a Edge Canary y no a todos los usuarios, pues acabo de comprobarlo y en la versión en castellano y con conexión desde España todavía no se muestran las extensiones. Así, podemos pensar que de momento solo está disponible para determinadas geografías, solo en inglés y/o para determinadas cuentas.

Un aspecto muy llamativo es que, como podemos ver en los vídeos que se muestran en dicho artículo, una parte de los primeros complementos que han empezado a llegar a Bing son los mismos que pudimos ver, hace unas semanas, en Bard, y que alguno de ellos también está ya presente en ChatGPT. Así, podemos entender que dichos servicios deben haberse mostrado especialmente colaborativos tanto con OpenAI y Microsoft como con Google para facilitar estas integraciones.

Sea como fuere, la llegada generalizada de los complementos marcará lo que podríamos definir como la segunda generación de chatbots que, en realidad, seguirán siendo los de la primera, pero ahora dotados de lo que mencionaba al principio que carecen, es decir, de la especialización, que sin duda hará crecer exponencialmente su utilidad.