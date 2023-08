Microsoft trabaja en una Xbox Series X barata y prepara nuevo hardware

Sony no es la única que está trabajando en nuevo hardware. Según un interesante rumor Microsoft prepara una Xbox Series X barata, y tiene también en mente el lanzamiento de nuevo hardware para 2025, aunque no ha trascendido si se trata de una versión mejorada de dicha consola para realizar una renovación intergeneracional similar a la que se produjo en su momento con Xbox One X.

Es importante tener en cuenta que Xbox Series X tiene una configuración de hardware muy potente, y que su GPU está muy por encima de la que utiliza PS5, aunque lamentablemente todavía no ha terminado de ser aprovechada como debería. Esto puede deberse a la tendencia a la paridad que tienen los juegos multiplataforma desarrollados por terceros, algo que viene ocurriendo desde la generación de PS2, aunque también podría estar influyendo Xbox Series S, una consola que según algunas fuentes está «lastrando» el desarrollo de juegos en la generación actual y perjudicando las versiones para Xbox Series X.

A efectos comparativos, la GPU de Xbox Series X tiene 3.328 shaders y la de PS5 suma 2.304 shaders. La rumoreada PS5 Pro tendrá, en teoría, 3.840 shaders, así que como vemos la diferencia entre esa renovación intergeneracional de Sony y la consola de Microsoft sería bastante pequeña. Esto implica que el gigante de Redmond no lo tendría nada fácil para lanzar una renovación intergeneracional de Xbox Series X que realmente merezca la pena. Por otro lado, parece que no hay ninguna APU de nueva generación por parte de AMD en desarrollo ahora mismo para impulsar a esa posible consola.

Veremos en qué queda todo esto, pero teniendo en cuenta que hablamos de «nuevo hardware para 2025» lo único que realmente tiene sentido es precisamente una renovación intergeneracional de Xbox Series X. Quién sabe, quizá Microsoft también nos sorprenda con una renovación intergeneracional de Xbox Series S.

Volviendo a esa Xbox Series X barata, la fuente de esta información asegura que Microsoft conseguirá rebajar el precio convirtiéndola en un modelo totalmente digital. Esto quiere decir que vendrá sin unidad óptica, y que para poder utilizarla tendremos que descargar los juegos. La verdad es que sería un enfoque muy interesante y totalmente acertado por parte del gigante de Redmond, y si el precio acompaña podría tener un gran éxito.

No tenemos más detalles de momento, pero en principio lo más lógico sería que esa Xbox Series X barata sirviera para hacer frente a la rumoreada PS5 Slim, y que su precio fuese alrededor de 100 euros más bajo que el del modelo con unidad óptica, lo que la colocaría en la franja de los 449 euros, es decir, a una distancia suficiente de Xbox Series S.