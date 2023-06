Phil Spencer habla sobre las futuras Xbox Series X y Series S con hardware mejorado

Llevamos tiempo hablando del posible lanzamiento de Xbox Series X Next y Xbox Series S Next, dos consolas que serían una revisión de los modelos actuales, y que contarían con mejoras importantes a nivel de hardware. Todavía no teníamos información oficial al respecto, pero esto ha cambiado gracias a las últimas declaraciones que ha hecho Phil Spencer, el jefe de la división Xbox en Microsoft.

En una reciente entrevista le preguntaron al ejecutivo por la posibilidad de que Microsoft lance, tarde o temprano, una revisión con mejor hardware de ambas consolas, y esto fue lo que contestó Spencer:

«Ahora mismo, estamos bastante contentos con el hardware que tenemos. No decidimos empezar a desarrollar un montón de juegos bajo NFT o cadena de bloques solo porque esto tuvo una cierta popularidad. Solo quiero estar seguro de que los juegos se sigan guiando por la experiencia que siente el jugador, y por nada más».

Si leemos entre líneas, lo que Spencer quiere decir es que todavía no ve necesario lanzar una revisión con hardware mejorado de Xbox Series X y Xbox Series S, pero obviamente es algo que no descarta porque, como bien dice al final, lo importante es la experiencia que llega al usuario. En este caso, si dicha experiencia deja de ser óptima porque el rendimiento de dichas consolas se torna insuficiente sí que será necesario lanzar versiones más potentes.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en esto también influirá lo que decida hacer Sony con la rumoreada PS5 Pro, una consola que según las informaciones más recientes y fiables que hemos visto podría llegar al mercado a finales del año que viene, y que tendría un precio de entre 499 y 599 euros. Si dicha consola llega al mercado, está claro que Microsoft tendrá que mover ficha y lanzar una Xbox Series X Next con hardware más potente para hacerle frente.

No tengo tan claro que Microsoft vaya a lanzar también una versión de Xbox Series S con hardware más potente, pero es algo que tampoco podemos descartar por completo de momento, así que lo colocamos sin más en la lista de «cosas posibles». Personalmente creo que sería interesante, sobre todo viendo lo bien que ha funcionado Xbox Series S a pesar de su modesta configuración, pero al final es Microsoft la que tiene la última palabra.