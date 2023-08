Papers, Please: 10 años y 5 millones de copias vendidas

Hay pocos juegos que hayan alcanzado y/o superado la relevancia de Papers, Please, no ya en el ecosistema de los juegos indie, sino en el mundo de los juegos en general. Desarrollado por Lucas Pope, que posteriormente volvió a sorprendernos con Return of the Obra Dinn, hablamos de uno de los títulos clave en el campo de los juegos desarrollados por una única persona, algo que a finales del siglo XX parecía que iba a desaparecer, pero que con juegos como Papers, Please, Minecraft (aunque ahora depende de un estudio completo), Stardew Valley, Undertale, Fez o Dust: An Elysian Tale ha demostrado ser una opción totalmente factible.

Por si no lo conoces, Papers, Please te pone en el papel de un ciudadano de una ficticia nación de clara inspiración soviética, Arstotzka, que acaba de ser nombrado agente aduanero. Así, por una parte tendrás que revisar la documentación de todas las personas que desean acceder a tu país, y luego tendrás que procurar cuidar de tu familia con el dinero que hayas ingresado cada día y que, como seguramente ya habrás imaginado, dependerá tanto de la pericia como de las decisiones que tomes cada día en el trabajo.

La premisa inicial parece bastante sencilla, pero en realidad su desarrollo es mucho más amplio de lo que puedas imaginar. Por una parte, tendrás que enfrentarte a controles cada vez más complejos, con normas variables y que, además, en más de una ocasión harán que te plantees decisiones difíciles. Y este es precisamente el otro gran punto de Papers, Please, pues poco a poco te irás enfrentando a situaciones en las que tendrás que decidir si seguir los procedimientos y las normas o si, por el contrario, antepondrás tu ética personal.

Lanzado hace diez años, aunque su llegada a otras plataformas es bastante más reciente, Papers, Please celebra sus diez años alcanzando los cinco millones de copias vendidas. Así, actualmente es posible hacerse con él por tan solo 1,79 euros, muy por debajo de su precio habitual, de 8,99 euros. Es la segunda vez, en estos diez años, que su precio desciende hasta este punto, en promociones anteriores el descuento ha sido inferior.

Para celebrar ambos hitos, Lucas Pope ha publicado un juego online que reproduce parte de Papers, Please en lo que simula ser una consola clásica, del tipo Game & Watch, que puedes encontrar aquí. Además, también se ha publicado la banda sonora del juego tanto en Apple Music como en Spotify y se ha publicado una tienda, que aún no sabemos si es temporal o perdurará en el tiempo, con camisetas, tazas y pegatinas con diferentes motivos del juego. Una selección en la que reconozco, eso sí, que he echado de menos algún producto con «Gloria a Arstotzka».