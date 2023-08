GeForce Now sube de nivel con la llegada de juegos de Bethesda

El servicio GeForce Now recibe esta semana la primera remesa de juegos de Bethesda, una excelente noticia que confirma que NVIDIA sigue haciendo los deberes para mejorar su conocida plataforma de juego en la nube. Esta no es la única novedad de la semana, pero sin duda es la más importante, y por eso he querido abrir la noticia con ella.

Si te quedaste con las ganas de disfrutar de juegazos como DOOM Eternal o Wolfenstein: The New Colossus porque tu PC no tiene el hardware necesario no te preocupes, ahora podrás moverlos con total fluidez gracias a GeForce Now. Los servidores de NVIDIA se ocuparán de hacer todo el trabajo duro, y tu no tendrás que preocuparte por nada.

Recuerda que este servicio tiene una modalidad totalmente gratuita para que puedas probar todo lo que ofrece sin tener que gastar un céntimo, y que si quieres mejorar tu experiencia puedes suscribirte al plan de acceso prioritario desde 9,99 euros al mes. Para los jugadores más exigentes está disponible el plan GeForce RTX 4080, que nos permitirá disfrutar de la experiencia definitiva en nuestros juegos favoritos desde 19,99 euros al mes, o 99,99 euros al semestre.

Nuevos juegos que llegan a GeForce Now

I Am Future (Nuevo lanzamiento en Steam, 8 de agosto).

Atlas Fallen (Nuevo lanzamiento en Steam, 10 de agosto).

Orwell: Keeping an Eye on You (Juego gratis en la Epic Games Store, 10 de agosto).

Sengoku Dynasty (Nuevo lanzamiento en Steam, 10 de agosto).

Tales & Tactics (Nuevo lanzamiento en Steam, 10 de agosto).

Aliens: Dark Descent (Epic Games Store).

Doom Eternal (Steam).

LEGO Brawls (Epic Games Store).

Quake (Steam and Epic Games Store).

Session Skate Sim (Epic Games Store).

Smalland: Survive the Wilds (Epic Games Store).

Superhot (Epic Games Store).

Terra Invicta (Epic Games Store).

Ultimate KovaaK’s Challenge.

Wall World (Steam).

Wild West Dynasty (Epic Games Store).

Wolfenstein: The New Order (Steam and Epic Games Store).

Wolfenstein: Youngblood (Steam).

Wolfenstein II: The New Colossus (Steam).

WRECKFEST (Epic Games Store).

Xenonauts 2 (Epic Games Store).

No puedo terminar sin hablaros de una novedad bastante curiosa, y es que NVIDIA se ha asociado con, KovaaK’s, el entrenador de puntería más famoso a día de hoy, para crear una demo especial disponible en GeForce NOW extremadamente sensible a la latencia, lo que supone un desafío muy interesante.

Esta demo nos permite poner a prueba nuestra puntería y está disponible para todas las modalidades de suscripción actuales, incluida la gratuita. También podremos conseguir una actualización gratis de un día a la versión Ultimate para ver cómo mejora nuestra puntería al jugar con una mayor tasa de fotogramas por segundo (hasta 240 FPS).