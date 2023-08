Firefox supera a Chrome en SunSpider por primera vez en 10 años

Firefox habría superado a Chrome en la prueba de SunSpider para Windows, un benchmark que prueba el rendimiento de los navegadores en JavaScript.

Los navegadores web son uno de los grupos de software más importantes de la tecnología mundial. Se usan masivamente para acceder a la Web y a los servicios que se ofrecen en Internet y son clave para el mercado de las búsquedas, el de la publicidad on-line, el del comercio electrónico y un largo etc.

Desde que el mundo es mundo, siempre ha habido debate sobre qué navegador es el ‘mejor’ o el más ‘rápido’. Chrome, el más usado a gran distancia de Edge y Firefox, siempre ha destacado por su rendimiento. Ahora nos llega una noticia que muestra la mejora de Firefox en el importante apartado de rendimiento en JavaScript.

Firefox supera a Chrome en SunSpider

SunSpider es un benchmark para probar el rendimiento de JavaScript. Una prueba de referencia sintética lanzada en 2007 por WebKit, que se convirtió en su momento en un estándar. Se actualizó por última vez en 2013 y desde entonces ha sido reemplazado por otros test más nuevos. Los últimos resultados han sido publicados por Mozilla en Are we fast yet, un sitio donde se mantiene un seguimiento del rendimiento de su navegador y lo compara con Chrome.

Y sí, Firefox ha superado a Chrome. Y es noticiable porque es la primera vez que sucede en diez años.

La prueba se ha realizado en Windows, por lo que los resultados pueden variar en otras plataformas. Hay que decir que SunSpider está siendo reemplazado por otras pruebas más modernas y ya no es el estándar que fue en su día.

Por ejemplo, en JetStream 2, una prueba sintética creada por Apple para medir el rendimiento de JavaScript, Chrome continúa superando a Firefox y la brecha es casi tan grande como siempre. Otros como Speedometer, que también mide el rendimiento de JavaScript entre otras pruebas, Chrome también sigue dominando.

Toma estos datos, tanto unos como otros, solo como referencia. Los resultados de los test sintéticos (medidos en tiempo de ejecución en milisegundos) no dicen todo del rendimiento y por supuesto, tampoco de la nota global de un navegador donde la interfaz, consumo de recursos, seguridad, extensiones, compatibilidad con estándares, privacidad y otros apartados, son igual o más importantes.

En resumen. Valorable que Firefox supere a Chrome, pero poco relevante teniendo en cuenta que SunSpider ha sido superado por otras aplicaciones para probar JavaScript. Todos los grandes navegadores web actuales ofrecen un gran rendimiento. Usa el que prefieras.