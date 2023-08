El Moto G53 se convirtió en uno de los smartphones más populares de la compañía de las alas, y como cabía esperar su sucesor, el Moto G54, está generando también un gran interés porque podría convertirse en una de las mejores opciones del mercado en relación precio-prestaciones.

Todavía no ha sido anunciado oficialmente, pero gracias a una reciente filtración sabemos que el Moto G54 tendrá un diseño muy parecido al del Moto G53, y contará con una configuración de hardware ligeramente mejorada. Como siempre, vamos a empezar hablando del exterior y luego profundizamos en las cuestiones más técnicas.

En la parte frontal del Moto G54 nos encontramos con un acabado todo pantalla plano con unos bordes bastante contenidos. La cámara delantera está integrada en una isleta flotante situada en el centro. En la parte trasera tenemos el clásico logo de Motorola, y vemos una isleta cuadrada donde se integran dos cámaras y un flash LED.

Como estamos ante un terminal de gama media económico, el Moto G54 tendrá un chasis de plástico y la parte trasera estará terminada también en dicho material. En la parte delantera tendremos una capa de cristal para proteger la pantalla de golpes y arañazos. No son materiales premium, pero es totalmente normal teniendo en cuenta que hablamos de un smartphone que costará menos de 200 euros. Dicho esto, estamos listos para profundizar en el hardware.

Posibles especificaciones del Moto G54

Pantalla de 6,5 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Snapdragon 778G con CPU de ocho núcleos dividida en dos bloques, un bloque con dos núcleos Cortex-A76 a 2,2 GHz y otro bloque con seis núcleos Cortex-A55 a 2 GHz.

GPU Mali-G57 MC2 y conectividad 5G.

6 GB/8 GB de memoria RAM.

128 GB de almacenamiento en la versión con 6 GB de RAM, 256 GB de capacidad de almacenamiento en la versión con 8 GB de RAM.

Cámara trasera principal de 64 MP y gran angular de 12 MP.

Cámara frontal de 16 MP.

Batería de 5.000 mAh.

Lector de huellas dactilares integrado en el lateral.

Android 13 como sistema operativo.

Tened en cuenta que las especificaciones no se han confirmado, y que por tanto la lista que os acabo de dar podría cambiar en mayor o menor medida. Algunas fuentes dicen que el Moto G54 podría utilizar un SoC MediaTek en vez de un Snapdragon para reducir costes y mantener un buen rendimiento. Tiene sentido y es perfectamente creíble, pero como os he dicho no está confirmado.

De momento no tenemos tampoco una fecha de lanzamiento, pero como el Moto G53 llegó al mercado en diciembre es probable que su sucesor acabe debutando también a finales de este mismo año, es decir, en algún momento del cuarto trimestre.