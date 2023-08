The Walking Dead Destinies es otro insulto a los fans de la saga

Hace unos días ví que The Walking Dead Destinies estaba en desarrollo, pero cuando descubrí que GameMill se estaba encargando del desarrollo me llevé una decepción tan enorme que mis expectativas se desinflaron por completo. Deseaba estar equivocado pero hoy, tras ver el tráiler de presentación, mis peores temores se han confirmado.

The Walking Dead Destinies es un juego que muestra en varios aspectos el enorme potencial que tiene esta franquicia, y lo hace a través de la ambientación, que está realmente cuidada a juzgar por lo que vemos en el vídeo, y también con la gran cantidad de zombis que parece que será capaz de poner en pantalla.

Otro punto interesante de este juego lo tenemos en que será posible reescribir la historia de la serie, así que podremos hacer cosas impensables, como por ejemplo dejar que Shane acabe matando a Rick y que este se convierta en el líder del grupo. Sin embargo, también refleja carencias enormes a nivel técnico y gráfico que hacen que al final este título acabe siendo un insulto para los fans de la franquicia The Walking Dead, entre los que me incluyo.

El vídeo habla por sí solo. Fijáos en la terrible calidad del modelado de los personajes, en las animaciones y en las expresiones faciales. A nivel técnico es un auténtico desastre, y las reacciones de los fans no se han hecho esperar. Tenemos un rechazo generalizado porque, aunque a nivel conceptual el juego tiene potencial, la puesta en escena es tan mala que para algunos parece un juego de PS2 (en realidad estaría más bien al nivel de PS3), y otros consideran que directamente no debería llegar al mercado en ese estado.

Sé que un juego no se define únicamente por su apartado gráfico, pero siempre hay un nivel mínimo que es necesario cumplir, y en este caso salta a la vista que The Walking Dead Destinies no llega a ese nivel. Es una auténtica lástima, porque con un acabado técnico superior este juego podría convertirse en un auténtico caramelo para los fans de la franquicia. No creo que GameMill se preocupe en invertir más recursos para mejorar la factura técnica del juego, así que al final lo que vemos en el vídeo es lo que acabaremos recibiendo.

The Walking Dead Destinies estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC con un precio de 49,99 euros. No pienso comprarlo, pero igual me planteo darle una oportunidad si en algún momento baja de precio y está disponible en oferta por un máximo de cinco euros.