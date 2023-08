Rendimiento de Immortals of Aveum: se conforma con 8 GB de VRAM, pero exige potencia

Ya tenemos la primera prueba de rendimiento de Immortals of Aveum, uno de los grandes abanderados del motor gráfico Unreal Engine 5.1, y uno de los juegos más exigentes que podemos encontrar actualmente en el mercado, ya que como vamos a ver a continuación ni siquiera las tarjetas gráficas de gama media actuales son capaces de conseguir 60 FPS estables en 1080p con calidad máxima de forma nativa, es decir, sin tirar de reescalado.

La prueba de rendimiento de Immortals of Aveum ha corrido a cargo de TechPowerUp, y en sus datos podemos ver también el consumo de memoria en diferentes resoluciones. En 1080p y calidad máxima el juego consume 7,13 GB, en 1440p el consumo sube a 7,39 GB y en 4K el consumo es de 8,40 GB. Es un juego de nueva generación basado en el motor gráfico más avanzado que existe, y sin embargo las tarjetas gráficas de 8 GB no tienen ningún tipo de problema.

He querido destacar esto porque es un tema que ha generado polémica desde hace meses. Esa polémica empezó a raíz de exageraciones que ciertos medios hicieron porque un juego que fue portado a PC de una manera terrible, The Last of Us PartI, tenía un consumo de VRAM descomunal y totalmente injustificado.

Otros títulos como Resident Evil 4 Remake también se utilizaron para alimentar esa polémica, y para llevarla a un nivel absurdo, porque al final este juego de Capcom funciona sin problemas en tarjetas gráficas con 8 GB de VRAM. Lo confirmé en mi análisis de la GeForce RTX 4060, así que no, las tarjetas gráficas de 8 GB no están muertas ni mucho menos, y en aquellos casos puntuales en los que el consumo de memoria gráfica pueda afectar negativamente al rendimiento basta con reducir un pelín el espacio reservado a texturas o la calidad de las mismas y listo.

Rendimiento de Immortals of Aveum

Para jugar en 1080p sin tirar de reescalado necesitamos una GeForce RTX 3060 o una Radeon RX 6600 para movernos en la franja de 30 FPS, utilizando el ajuste de calidad ultra. Si queremos acercarnos a los 60 FPS necesitaremos al menos una GeForce RTX 3080 o una Radeon RX 6800 XT. Como dato curioso, la GeForce RTX 4090, que es lo más potente que hay en el mercado, consigue 109 FPS.

En 1440p el nivel de exigencia se dispara y necesitaremos una GeForce RTX 3070 o una Radeon RX 6700 XT para poder jugar con 30 FPS de media. Si queremos llegar a los 60 FPS con esta resolución nos hará falta una Radeon RX 7900 XT o una GeForce RTX 4080. La GeForce RTX 4090 aguanta el tipo y registra 80 FPS de media.

Llegamos a 2160p, o 4K, como queráis llamarlo. En esta resolución solo podremos superar los 30 FPS con una Radeon RX 7900 XT o con una GeForce RTX 4080. Ninguna tarjeta gráfica actual consigue 60 FPS, y la GeForce RTX 4090 queda en 43 FPS, un dato que deja constancia de lo exigente que llega a ser este juego.

No han realizado pruebas de rendimiento utilizando DLSS 2, FSR2 o Intel XeSS, y es una lástima, ya que esto nos habría permitido ver hasta qué punto esas tecnologías pueden marcar una diferencia importante. El juego soporta DLSS 3, pero está confirmado que dicha tecnología no se ha implementado bien, y que funciona de manera errática, así que no vale la pena activarla de momento.

A pesar de todo, os puedo confirmar que activar dichas tecnologías puede aumentar notablemente la tasa de FPS, dependiendo de la resolución base utilizada y del modo configurado (calidad, equilibrado o rendimiento), así que son «imprescindibles» para disfrutar de un buen nivel de fluidez, sobre todo con tarjetas gráficas de gama media y con modelos de gama alta en resoluciones elevadas. Por ejemplo, la GeForce RTX 4090 puede alcanzar los 64 FPS de media gracias al DLSS, y la Radeon RX 7900 XTX consigue 53 FPS de media al activar el FSR2.

Por lo que respecta a la CPU, Immortals of Aveum es un juego que tiene una enorme dependencia de la GPU, y a partir de cuatro núcleos y ocho hilos (con un buen IPC) ya se mueve bien si tenemos una tarjeta gráfica potente. No obstante, si utilizamos tarjetas gráficas tope de gama el procesador puede acabar actuando como un cuello de botella.

La conclusión que podemos sacar de todo esto está muy clara, el Unreal Engine 5 es un motor gráfico muy avanzado y muy exigente, pero al mismo tiempo tiene mucho margen de mejora a nivel de optimización. Por otro lado, está claro que los primeros juegos que lo utilizan también tienen margen de mejora en este sentido, pero es algo normal que, de hecho, ya ocurrió en su momento con el Unreal Engine 4.

Recordad que, por ejemplo, dos de los juegos mejor optimizados bajo dicho motor gráfico son Days Gone y Gears of War 4, y ambos llegaron varios años después del lanzamiento de dicho motor gráfico. Con esto quiero decir que es muy probable que, con el paso del tiempo, los desarrolladores se vayan acostumbrando poco a poco a este nuevo motor gráfico, y que gracias a ello el rendimiento y la optimización deberían mejorar.