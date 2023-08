Una nueva página de inicio para la Configuración de Windows 11 es una de las novedades de la última versión para probadores Insider que Microsoft acaba de lanzar al canal Beta. Y por decirlo suavemente, es poco útil.

Microsoft sigue tuneando Windows 11 por aquí y por allá a la espera de que Windows 12 ofrezca verdaderas novedades el año que viene y mientras el grueso de usuarios de las ‘ventanas’ mantiene los equipos en Windows 10. Como otras decisiones de diseño controvertidas, la que nos ocupa está más encaminada a promocionar los propios servicios de Microsoft que a mejorar la experiencia de usuario.

La página de inicio de la Configuración de Windows 11

La Configuración es una de las herramientas más importantes de Windows porque desde ahí se controlan la mayoría de características de Windows, sistema, redes, seguridad, cuentas, pantalla y otras. Más aún desde que el Panel de Control ha sido calificado como ‘legado’ y está en vías de desaparición o rebajado a su mínima expresión.

Microsoft ha añadido un nuevo apartado como página de inicio que se abre automáticamente cuando los usuarios abren la aplicación Configuración, desde el menú general de inicio o usando el método abreviado de teclado Windows + I. La página incluye las siguientes tarjetas interactivas:

Configuraciones recomendadas: una selección de configuraciones basadas en la actividad del usuario.

Almacenamiento en la nube: muestra el almacenamiento de OneDrive.

Recuperación de cuenta cuando usas una de Microsoft.

Personalización: muestra varias opciones de personalización, por ejemplo, para cambiar el tema o el modo de color.

Microsoft 365: muestra el estado de la suscripción y/o los beneficios de una suscripción a Microsoft 365.

Xbox: muestra el estado de la suscripción a Xbox y las opciones para administrarla

Dispositivos Bluetooth: opciones rápidas para administrar dispositivos.

Como verás, cuatro de las siete opciones están vinculadas directamente a servicios propios de Microsoft, en una promoción que se extiende en otras partes del sistema. La del almacenamiento para vender suscripciones de OneDrive, la de Office para vender la suite, la de Xbox para su ecosistema de juegos y la de cuenta para que el usuario vincule sus datos a una ID de la marca. Las otras tres tarjetas interactivas tampoco son demasiado útiles.

Una página de inicio en la Configuración de Windows 11 no es una mala idea siempre que esté encaminada a incluir opciones que sean de verdad de utilidad y no mera publicidad. Y que se puedan agregar las tarjetas que el usuario desee y que se puedan editar, algo que no es posible por el momento. Como dicen en ghacks, (en su estado actual) «mitad promoción, mitad inutilidad».