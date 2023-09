Lenovo ha estrenado la feria IFA 2023 que arranca hoy en Berlín presentando la consola portátil Legion Go y unas gafas Legion Glasses que serán el complemento perfecto para ella, si bien podrá funcionar de manera independiente con otras consolas o móviles inteligentes.

La esperábamos y ya es oficial. Como te habíamos adelantado, Legion Go será otro revulsivo para un mercado de máquinas de mano para juegos que vive una nueva juventud. Si la versatilidad de los móviles inteligentes puso contra las cuerdas a las grandes consolas portátiles como las DS de Nintendo y fulminó a la PlayStation Vita de Sony, hoy existe una decena de máquinas de gran atractivo para cualquier jugador.

Seguramente todo empezó con la capacidad de juego en movilidad de la Nintendo Switch, pero fue la Steam Deck de Valve la que marcó el camino de esta nueva generación. Después llegó la ROG Ally de ASUS como más destacada y por el medio, una oferta para todos los gustos de especialistas chinos como ONE o AYANEO que ya llevaban mucho tiempo en este segmento, pero que han asomado ahora que los gigantes tecnológicos han puesto el formato en el punto de mira de los consumidores.

Legion Go

Pocas novedades podemos contarte que no te hayamos dicho ya porque las filtraciones han sido abundantes el último mes. Para que te pongas rápidamente en situación, decir que la Legion Go es una combinación de lo mejor del sector: el concepto de la Steam Deck, pero con Windows; el hardware avanzado de la Ally y un diseño tipo Switch. Repasamos sus principales características.

Pantalla

Bastante más grande que sus competidores, tiene una pantalla de 8,8 pulgadas. También mejor en resolución nativa hasta QHD+ (2560 x 1600 píxeles) con relación de aspecto 16:10, al igual que la frecuencia de actualización variable desde 60 Hz a 144 Hz y el brillo máximo hasta 500 nits. Soporta el 97% de la gama de color DCI-P3.

SoC

Lenovo ha apostado por AMD para motorizar su máquina y en concreto por el mismo chipset de la ROG Ally, un potente Ryzen Z1 Extreme con gráficos RNDA, acompañado de hasta 16 Gbytes de memoria RAM LPDDR5X a 7.500 Mhz y almacenamiento basado en SSD PCIe 4.0 en cantidades de 256 GB, 512 GB o 1 TB. La máquina tiene un ventilador para refrigeración y según Lenovo, puede permanecer por debajo de los 25 dB de ruido en el «Modo silencioso».

Controladores

Similares a los joy-cons de la Nintendo Switch, cuenta con botones y gatillos laterales, disparadores en la parte posterior y una rueda en el costado del controlador derecho, que también incluye un pequeño panel táctil. Los controladores tienen joysticks de efecto Hall, que supuestamente son menos propensos a los desvíos debido al desgaste de los diseños tradicionales. Son desmontables de la pantalla y el punto de vista estético lo aportan anillos RGB personalizables a su alrededor. La consola ofrece soporte giroscópico de 6 ejes, por lo que debería admitir controles de inclinación en juegos de PC compatibles (o emulados).

Conectividad

Bastante completa para su tamaño, soporta los últimos estándares inalámbricos Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2, y cuenta con dos puertos USB Tipo C que soportan USB4, DisplayPort 1.4 y Power Delivery 3.0. Incluye un jack de 3,5 mm como conector combinado para audio, altavoces estéreo y una ranura para tarjetas microSD de hasta 2 Tbytes de capacidad.

Batería y autonomía

Lenovo ha aprovechado el mayor tamaño de su máquina para aumentar la capacidad de la batería de sus rivales (un 20%) hasta los 49,2 Wh y ha destacado una función de carga ‘Super Rapid’ que promete cargarla al 30% en apenas 10 minutos, al 70% en 30 minutos y al 100% en 80 minutos. El dispositivo también tiene un «modo de derivación de energía que protege la batería de una degradación adicional al tiempo que elimina el calor que normalmente se produce durante la carga». No hay datos de autonomía y es una cuestión importante en todo dispositivo portátil.

‘Modo FPS’

Aumentando la versatilidad de uso más allá del juego en movilidad, Lenovo ha anunciado un modo especial que se habilita con un interruptor que permite separar los controladores y usarlos sobre una base bajo conexión magnética para poder jugar en el escritorio. Dice el fabricante que «un ojo óptico en la parte inferior del controlador permite un control más preciso, como requieren los juegos competitivos de disparos en primera persona», comparable al uso de un ratón. Bueno, tendremos que probarlo.

Precio

El precio de la Legion Go parte de 699 dólares, bastante más elevado que lo que cuesta una Steam Deck. Pero hay que volver a mencionar su hardware superior y las posibilidades de su plataforma, con Windows 11 preinstalado y con ello el acceso a miles de juegos y servicios de suscripción y/o streaming como el Xbox Game Pass Ultimate que viene de regalo con la consola durante tres meses.

Legion Glasses

También esperada y también filtrada, Lenovo ha presentado unas gafas inteligentes. Aunque llegan en el mismo anuncio de la consola, no es un dispositivo exclusivo para ella y de hecho, la idea de usarla con una consola portátil es un poco extraña. Sin mencionar que la Legion Go tiene controladores desmontables por lo que puedes conectarlo a un televisor sin tener que configurar un gamepad de terceros ni ningún otro accesorio.

Pero ahí la tienes. No es la primera vez que la firma china desarrolla dispositivos de realidad aumentada y el ThinkReality A3 es la muestra. Sin embargo, están dedicados a espacios de trabajo empresariales, mientras que estas Glasses se califican como «un monitor virtual portátil avanzado» para entretenimiento. Y es que podrá usarse con la consola, pero también con móviles inteligentes Android, iPhone e iPad con un adaptador o para ver películas o simular un monitor de computadora.

No es un dispositivo de funcionamiento independiente y deben conectarse a una fuente de video a través del modo USB-C Display Port Alt. Las piezas centrales son unidades de visualización micro-LED, cada una de las cuales ofrece el equivalente a una resolución Full HD por ojo. La frecuencia de actualización está limitada a los 60 Hz. Lo dicho, no busques experiencias AR/VR porque no tiene nada de eso y el objetivo es ofrecer ‘un monitor en la cara’. Dirigidas al gran consumo y más allá de la Legion Go por concepto, estarán disponibles por 329 dólares. Como la consola, estará disponible en el portal web de Lenovo y en el canal minorista internacional.