Bethesda asegura que Starfield está optimizado, y que quizá necesitamos actualizar el PC

Starfield es un juego que me ha gustado mucho, tanto que ha conseguido engancharme por completo, pero esto no cambia el hecho de que no está bien optimizado. Es una realidad que tanto medios como usuarios hemos podido confirmar, y que podemos apreciar en muchísimos aspectos, como por ejemplo las enormes fluctuaciones de rendimiento entre zonas, y también en el pobre efecto que tiene en el rendimiento el escalado de la resolución y la reducción de los ajustes de calidad gráfica.

En una reciente entrevista la audiencia preguntó a Todd Howard de Bethesda que por qué no optimizaron Starfield en su versión para PC, y su respuesta fue la siguiente:

«Lo hicimos, funciona muy bien. Es un juego de nueva generación en PC. Realmente hemos llevado la tecnología al límite, así que puede que tengas que actualizar tu PC para mover este juego, pero tiene una gran cantidad de contenido y la respuesta de los fans ha sido increíble».

Es cierto que Starfield es un buen juego, que ofrece una experiencia verdaderamente única y que tiene una cantidad de contenido abrumadora, pero no, no está para nada optimizado. Sobre el tema del acabado gráfico y de llevar la tecnología al límite ya os dije lo que pienso, tenemos una de cal y otra de arena, ya que este título luce de maravilla en muchas ocasiones, pero también presenta detalles mejorables.

¿Es un título de nueva generación? Sí, desde luego es un juego que supera las limitaciones de la generación anterior y que abraza de lleno muchas de las cosas que solo se pueden conseguir sobre hardware de la generación actual, es decir, que Starfield no habría sido posible tal y como lo conocemos si se hubiera desarrollado sobre la base de Xbox One y PS4, pero la optimización en PC es una de sus grandes cuentas pendientes.

Espero que Bethesda introduzca algunas mejoras en este sentido a través de futuros parches. Teniendo en cuenta el éxito que ha cosechado Starfield es lo mínimo que se merecen aquellos que lo han comprado en PC, y que han mostrado su apoyo al juego desde el principio.

Bloomberg audience Q: Why did you not optimize Starfield for PC?

Todd Howard: we did… you might need to upgrade your PC

Full interview: https://t.co/TFEVMv9AXZ pic.twitter.com/3o1eS1iJSG

— Tom Warren (@tomwarren) September 7, 2023