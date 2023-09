GeForce Now suma 11 nuevos juegos compatibles esta semana

GeForce Now, el servicio de juego en la nube, dedica desde hace ya mucho tiempo los jueves a sumar nuevos juegos compatibles, y esto es algo que hace con un ritmo más que destacable. Por ejemplo, si sumamos los títulos que han llegado a GFN los últimos tres jueves (sin contar hoy), nos encontramos con nada menos que 45 títulos, desde estrenos el mismo día de su lanzamiento a títulos veteranos, y desde producciones triple A hasta indies de lo más interesantes, el alcance del servicio es, indudablemente, espectacular.

Para aquellas personas que todavía no conozcan GeForce Now, se trata de un servicio ofrecido por NVIDIA y que permite jugar de manera remota, en la nube, a una amplia selección de juegos. Eso sí, a diferencia de otros servicios del tipo, en este caso se ofrece acceso a los juegos que el usuario haya adquirido en las principales tiendas digitales, de modo que el usuario mantiene siempre la propiedad de los mismos, y también podrá jugarlos en local si lo desea.

Así, lo que ofrece GeForce Now es una plataforma en la nube que nos ofrece las prestaciones necesarias para jugar a dichos títulos de manera óptima, y a la que podemos acceder desde cualquier dispositivo compatible, ya sea un PC antiguo y/o de gama de entrada, que no cumple los requisitos técnicos necesarios para emplear dichos juegos, un televisor inteligente, una tablet, un smartphone, una consola portátil… la lista es interminable, y en todos los casos la experiencia de juego resultará totalmente óptima.

GeForce Now ofrece tres tipos de cuenta y, para quienes sientan curiosidad pero todavía no se hayan animado a probarlo, el nivel básico es totalmente gratuito. Tan solo debes crear una cuenta, vincularla a tus tiendas digitales (Steam, Epic, etc.) y podrás empezar a jugar en la nube. Este tipo de cuenta tiene algunas limitaciones, como en los ajustes gráficos y en la duración de las sesiones de juego, pero supone un recurso excelente para probar el servicio, y no tiene limitación de tiempo, por lo que podrás emplearla tanto como desees.

A continuación se encuentran las cuentas prioritarias, que sí que ofrecen acceso a ajustes gráficos avanzados, sesiones de juego más largas y, como su propio nombre indica, acceso prioritario (es decir, sin esperas) a los servidores. Personalmente, y ya lo he contado en otras ocasiones, llevo años siendo suscriptor de este nivel, y la experiencia de juego en todo tipo de dispositivos (lo he usado en PC, en smartphone y en tablet) es fenomenal. Su precio es de 9,99 euros mensuales o 49,99 semestrales, lo que el ahorro de cerca de una cuota mensual.

Por último nos encontramos con el nivel Ultimate, también conocido como GeForce Now RTX 4080, y ya puedes imaginar la razón de ser de ese nombre, y es que, efectivamente, ofrece la experiencia de jugar con un equipo de gama alta de última generación equipado con una GeForce RTX 4080. La completa review que hizo Isidro Ros a principios de este año deja claro lo espectacular de este nivel de servicio, y recientemente he podido probarlo personalmente y, solo puedo decir que ¡WOW!, de veras que es espectacular. No es un servicio barato, eso sí, pero para los amantes de la excelencia, merece la pena como mínimo probarlo. Su precio mensual es de 19,99 euros, y quienes prefieran hacer un pago semestral se ahorrarán casi una cuota mensual, pues en tal caso el precio es de 99,99 euros.

Nuevos juegos en GeForce Now

Como indicaba al principio, son once los juegos que se suman esta semana al catálogo de GeForce Now,entre los que encontramos lanzamientos de primer día como PAYDAY 3 y Party Animals, el juego gratuito de esta semana en Epic Games, 911 Operator (un casual excepcionalmente adictivo y entretenido para los amantes de los juegos de gestión de recursos) y, como ya adelantamos hace algunas semanas, también parte de los títulos disponibles en el Game Pass de Xbox. Esta es la lista completa: