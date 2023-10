Windows 11 vuelve a hacer de las suyas y rompe AMD Adrenalin con su última actualización

Las actualizaciones de Windows 11 son una auténtica lotería. Hace solo un par de semanas vimos que la actualización KB 5030219 había roto dicho sistema operativo, y hoy os podemos confirmar que la actualización KB 5030310 ha vuelto a hacer de las suyas, aunque en esta ocasión lo que se ha roto con ese parche es el software AMD Adrenalin.

Dicho software es de gran utilidad para los usuarios de tarjetas gráficas Radeon de AMD, ya que permite controlar una gran variedad de ajustes y cuenta con funciones importantes. Según la fuente de esta información, varios usuarios de Windows 11 que utilizan tarjetas gráficas Radeon y que instalaron la actualización KB 5030310 están experimentando un fallo que hace que los ajustes personalizados guardados en el software AMD Adrenalin se pierdan.

Cada vez que apagan y encienden su PC, y también cada vez que lo reinician, este fallo hace que los ajustes y configuraciones personalizadas se reseteen, de manera que la configuración del software AMD Adrenalin vuelve a su estado de fábrica. Es muy molesto, porque implica que los usuarios tienen que volver a aplicar la configuración que quieren utilizar cada vez que apagan y encienden su PC.

Por suerte a nivel de drivers no se produce ningún problema, al menos de momento, y es posible jugar con total normalidad, pero teniendo en cuenta todas las opciones de configuración que ofrece el software AMD Adrenalin está claro que este fallo puede llegar a resultar muy molesto, ya que nos obliga a volver a aplicar la misma configuración una y otra vez.

Si utilizas una tarjeta gráfica Radeon y estás experimentando este problema puedes desinstalar la actualización KB 5030310 para resolverlo. De momento es la única solución conocida, aunque imaginamos que Microsoft acabará lanzando tarde o temprano un parche que resuelva este problema de forma definitiva.

Si aún no has instalado dicha actualización y tienes una Radeon lo mejor es que esperes si no quieres exponerte a sufrir dicho fallo. Curiosamente, la actualización KB 5030310 de Windows 11 tiene una importancia menor, es decir, no es un parche grande, y llegó con el objetivo de solucionar ciertos fallos que estaban presentes en dicho sistema operativo y que afectaban a determinadas aplicaciones.