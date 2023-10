NVIDIA prepara una nueva GeForce RTX 3050 con 6 GB de memoria gráfica

Parece que NVIDIA no tiene pensado lanzar una GeForce RTX 4050 de escritorio, algo que sin duda es una mala noticia, pero esto no quiere decir que el gigante verde no vaya a lanzar ningún producto nuevo dentro de lo que podemos considerar como gama media-baja. Según una nueva información la GeForce RTX 3050 con 6 GB llenará ese espacio, y llegará en 2024.

Sí, ya sabemos que NVIDIA tiene en el mercado una GeForce RTX 3050 con 8 GB, de hecho publicamos un análisis de dicha tarjeta gráfica en su momento, pero esta versión con 6 GB de memoria gráfica ocupará una posición distinta, ya que llenará el vacío que existe ahora mismo dentro del catálogo de soluciones gráficas de gama media-baja de NVIDIA.

A grandes rasgos, la GeForce RTX 3050 con 6 GB será una versión recortada del modelo de 8 GB. No tenemos un listado completo de especificaciones, pero sabemos que al reducir la memoria gráfica a 6 GB también bajará el ancho de banda por el recorte del bus de memoria, que pasará de los 128 bits a los 96 bits. Se mantendrá la arquitectura Ampere, pero es posible que también se produzca un recorte a nivel de shaders.

Ese recorte en el bus y la memoria tendrá un impacto considerable en el rendimiento de la tarjeta gráfica, de hecho creo que estaríamos hablando de una pérdida de rendimiento de entre un 15% y un 20% solo por esa reducción de memoria y ancho de banda. Debemos tener en cuenta que, además, esa GeForce RTX 3050 con 6 GB tendrá unas frecuencias de trabajo inferiores a nivel GPU (1.470 MHz de reloj base, según la fuente).

Lo nuevo de NVIDIA podría llegar también con un recorte a nivel de shaders, aunque esto último no está confirmado y cabe la posibilidad de que se mantenga la misma configuración a nivel de GPU que hemos visto en la GeForce RTX 3050 de 8 GB. Con todo, la fuente indica que el TGP del modelo de 6 GB será de 70 vatios, lo que implica una reducción importante frente al TGP de 110 vatios del modelo de 8 GB.

Con esto en mente, creo que lo más probable es que también veamos una reducción en el conteo de shaders. La GeForce RTX 3050 de 8 GB tiene 2.560 shaders, y la GeForce RTX 3050 de 6 GB podría quedar configurada con 2.048 shaders. Obviamente esto supondría una reducción del número de unidades de texturizado y demás elementos. Su precio debería rondar los 150 euros.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 3050 de 6 GB