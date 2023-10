Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Y, si por alguna casualidad has pensado que no tiene que haber mucha cosa interesante cuando destacamos Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, la verdad es que tienes razón… a medias, y siempre según gustos. Sigue leyendo para saber más.

SkyShowtime

Arrancamos la ronda de repaso por la oferta que SkyShowtime pone a disposición de sus suscriptores esta semana, y no es poca cosa, aunque lo parezca a simple vista. A Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones y lo que puedes ver a continuación súmale una renovación del fondo de armario importante, de más de un centenar de principalmente películas, pero también alguna serie y documentales. Lo que pasa es que se hacía complicado soltar el chorizo así, sin más, por lo que si te interesa, echa un vistazo por tu cuenta, que encontrarás mucho material «nuevo».

Con todo, destacamos la llegada a la plataforma de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, estrenada en cines a finales del pasado marzo y que desembarca ahora en SkyShowtime. Se trata de una película de aventura con fuerte dosis de comedia que dicho así y con los antecedentes del bodrio que salió hace años puede no inspirarte confianza, pero lo cierto es que para lo que es, no está mal. El reparto es florido, destacando la presencia de Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) y Michelle Rodriguez (Fast & Furious, Avatar) como pareja protagonista, el nivel de producción está bien, el ritmo acompaña… Si te va el cine de aventuras y fantasía sin pretensiones, no tires los dados, que Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones te gustará.



Más contenidos exclusivos:

Annika (T1). «La detective finlandesa Emma Haka se infiltra de encubierto con el alias Annika Stormare en el corrupto mundo de las bellas artes de Estocolmo.»

Entra en catálogo:

Hellraiser

Star Trek Enterprise (T4)

Disney+

Continuamos con Disney, donde también estrenan película y algo más. En concreto, dejando al margen el relleno, lo más destacado es la nueva temporada de la serie de Loki, aunque dependiendo de lo que signifique relleno para ti, puedes obviar el dato y seguir leyendo.

Estrenada en cines a finales de julio, Mansión encantada es una nueva película de Disney con visos de convertirse en franquicia de funcionar, no en vano se trata de… sí, una película basada en una de las atracción de los parques de atracciones del gigante estadounidense, tal y como sucedió en su momento con Piratas de Caribe o Jungle Cruise. O quizás debería decir que tenía visos de hacerlo, porque fue todo un fracaso en taquilla. Dicho lo cual, es la película que te imaginas: una para casi todos los públicos, ideal para ver este Halloween. Lo demás lo ves en el tráiler.



Más contenidos exclusivos:

Dear Mama (T1). «Una miniserie de cinco partes extremadamente personal que desafía las normas de la narrativa de documentales tradicional para compartir la inspiradora historia de una madre y un hijo, Afeni y Tupac Shakur.»

. «Join the spirits for a swinging wake. Enjoy haunting ambience from the Haunted Mansion.» Loki (T2). «La nueva serie «Loki», de Marvel Studios, empieza allí donde terminó «Vengadores: Endgame». En ella, el voluble villano Loki (Tom Hiddleston) vuelve a ganarse el apodo de Dios del Engaño. Kate Herron es su directora y Michael Waldron el guionista principal.»

Netflix

Seguimos con Netflix, donde como verás cae un poco de todo, si bien lo más interesante lo encontrarás en el relleno de catálogo, incluyendo unas cuantas pelis de esas que se dejan volver a ver de vez en cuando y donde siguen haciéndose hueco series clásicas de HBO. Bueno, eso y la tercera temporada de Lupin.

Contenidos exclusivos:

Bailarina . «Mientras llora la pérdida de su mejor amiga, a la que no pudo proteger, la antigua guardaespaldas Ok-ju se propone cumplir el último deseo de la fallecida: vengarse.»

. «Mientras llora la pérdida de su mejor amiga, a la que no pudo proteger, la antigua guardaespaldas Ok-ju se propone cumplir el último deseo de la fallecida: vengarse.» Beckham (T1). «Esta docuserie con imágenes nunca antes vistas narra el meteórico ascenso de David Beckham: desde sus orígenes humildes hasta lo más alto del fútbol mundial.»

(T1). «Esta docuserie con imágenes nunca antes vistas narra el meteórico ascenso de David Beckham: desde sus orígenes humildes hasta lo más alto del fútbol mundial.» Duelo en el abismo . «Los audaces escaladores Ueli Steck y Dani Arnold se enzarzan en una peligrosa rivalidad para batir récords de velocidad en las grandes caras norte de los Alpes suizos.»

. «Los audaces escaladores Ueli Steck y Dani Arnold se enzarzan en una peligrosa rivalidad para batir récords de velocidad en las grandes caras norte de los Alpes suizos.» El plan del diablo (T1). «Doce participantes compiten en juegos que requieren de ingenio, estrategia y sabiduría a lo largo de seis noches y siete días. ¿Quién será coronado como vencedor?»

(T1). «Doce participantes compiten en juegos que requieren de ingenio, estrategia y sabiduría a lo largo de seis noches y siete días. ¿Quién será coronado como vencedor?» Espía a la caza . «Cuando la traición de un topo en una unidad de inteligencia provoca el asesinato de una espía, una curtida agente emprende una búsqueda implacable para vengar su muerte.»

. «Cuando la traición de un topo en una unidad de inteligencia provoca el asesinato de una espía, una curtida agente emprende una búsqueda implacable para vengar su muerte.» Invitación a un asesinato . «Una aficionada a las historias de crímenes queda atrapada en el enigma del asesinato de su hermana. En una mansión llena de sospechosos, encontrar al culpable depende solo de ella.»

. «Una aficionada a las historias de crímenes queda atrapada en el enigma del asesinato de su hermana. En una mansión llena de sospechosos, encontrar al culpable depende solo de ella.» JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind (T5). «Varias generaciones de la familia Joestar —siempre con el mismo apodo— luchan contra villanos sobrenaturales en diversas épocas.»

(T5). «Varias generaciones de la familia Joestar —siempre con el mismo apodo— luchan contra villanos sobrenaturales en diversas épocas.» Juego limpio . «En una empresa financiera sin escrúpulos, un ascenso inesperado lleva al límite a una pareja. Y es que podría destrozar no solo su reciente compromiso, sino su relación.»

. «En una empresa financiera sin escrúpulos, un ascenso inesperado lleva al límite a una pareja. Y es que podría destrozar no solo su reciente compromiso, sino su relación.» La clave del corazón . «Un boxeador que pasa una mala racha debe adaptarse a su familia, a la que apenas conoce, cuando se va a vivir con su madre y con su hermano, un pianista con autismo.»

. «Un boxeador que pasa una mala racha debe adaptarse a su familia, a la que apenas conoce, cuando se va a vivir con su madre y con su hermano, un pianista con autismo.» Lupin (T3). «Inspirado por las aventuras de Arsène Lupin, el ladrón de guante blanco Assane Diop se propone vengar la injusticia sufrida por su padre a manos de una familia rica.»

(T3). «Inspirado por las aventuras de Arsène Lupin, el ladrón de guante blanco Assane Diop se propone vengar la injusticia sufrida por su padre a manos de una familia rica.» Nam-soon, una chica superfuerte . «Una joven dotada de una fuerza sobrehumana vuelve a Corea para buscar a su familia biológica… y acaba envuelta en una investigación policial que pone a prueba su poder.»

. «Una joven dotada de una fuerza sobrehumana vuelve a Corea para buscar a su familia biológica… y acaba envuelta en una investigación policial que pone a prueba su poder.» Prisa por vivir (T1). «Tras meses de recuperación por un trastorno alimentario, Mia, de 16 años, elabora una lista de experiencias que quiere vivir para recuperar el tiempo perdido.»

Entra en catálogo:

Abre los ojos

Amanece, que no es poco

Archer (T13)

AzulOscuroCasiNegro

Baby Shark: El gran show (T1)

¡Bienvenido, Míster Marshall!

Dick y Jane, ladrones de risa

Día de saneamiento

El Bola

El día de la bestia

El espíritu de la colmena

El primer caballero

El secreto de sus ojos

Els encantats (Los encantados)

Evolution

Éxtasis

Hook (El capitán Garfio)

Inocencia interrumpida

Jumanji: Siguiente nivel

La educación de las hadas

La lengua de las mariposas

Los otros

Los santos inocentes

Lucía y el sexo

Mar adentro

Norbit

Nunca más

Rango

Sed de venganza

Sleepers

Spider-Man: No Way Home

The Good Doctor (T6)

(T6) The Interview

Tina

True Blood (Sangre fresca) (Serie completa)

Amazon Prime Video

Algo parecido sucede en Amazon Prime Video, donde más interesante que la morrala exclusiva es lo que entra en catálogo, si bien las películas de James Bond son exclusivas de la plataforma.

Contenidos exclusivos:

Buscando pareja desesperadamente (T1). «La periodista Alice Hines se adentra en Twin Flames Universe, una comunidad de internet dirigida por la cautivadora pareja Jeff y Shaleia Divine.»

(T1). «La periodista Alice Hines se adentra en Twin Flames Universe, una comunidad de internet dirigida por la cautivadora pareja Jeff y Shaleia Divine.» Los dos amores de mi vida . «Una historia de amor fascinante sobre Emma Blair, inesperadamente, se ve obligada a elegir entre su marido, a quien daba por fallecido, y su nuevo prometido, quien años después, le ha devuelto la ilusión por vivir.»

. «Una historia de amor fascinante sobre Emma Blair, inesperadamente, se ve obligada a elegir entre su marido, a quien daba por fallecido, y su nuevo prometido, quien años después, le ha devuelto la ilusión por vivir.» Mirai Nikki (T1). «El joven Yuki se ve obligado a participar en un juego de supervivencia en el que los jugadores están equipados con diarios capaces de predecir el futuro.»

(T1). «El joven Yuki se ve obligado a participar en un juego de supervivencia en el que los jugadores están equipados con diarios capaces de predecir el futuro.» Sangrientos dieciséis . «Cuando el tristemente famoso «Asesino del 16″ regresa 35 años después de su primera matanza para cobrarse otra víctima, Jamie (Kiernan Shipka), de 17 años, viaja en el tiempo hasta 1987, decidida a detener al asesino antes de que pueda empezar.»

. «Cuando el tristemente famoso «Asesino del 16″ regresa 35 años después de su primera matanza para cobrarse otra víctima, Jamie (Kiernan Shipka), de 17 años, viaja en el tiempo hasta 1987, decidida a detener al asesino antes de que pueda empezar.» Urban. La vida es nuestra (T1). «Tras un fuerte encontronazo, dos jóvenes veinteañeras completamente opuestas entre sí emprenden un viaje de huida a Málaga que es, al mismo tiempo, el viaje de ambas para huir de sus vidas presentes y encontrar un lugar en el mundo.»

Entra en catálogo:

007 James Bond (Serie completa)

(Serie completa) 20th Century Boys. Capítulo 1: El principio del fin

72 Hours | True Crime (T1)

Arma perfecta

Asesinos internacionales

Carrie

Comando war pigs

Criminal Activities

Del estrés a la felicidad

El Capitán

El Enigma de Medusa

El Sr wakefield

El bosque maldito

El chef italiano

El doctor de la felicidad

El efecto sombra

El guerrero americano II

El pequeño Tate

GOTTI

Gormiti (T3)

Grizzly Rage

If Looks Could Kill

Inheritance

Invocación mortal

Juegos de guerra

La corriente (Ibiza Blue)

La deuda

La ira (Carrie 2)

Morir por el Everest

Muñeco diabólico

Ni un pelo de tonto

Nuestros hijos

Operación Luna

Perdido en Florencia

Poltergeist II: El otro lado

Poltergeist III (Fenómenos extraños III)

Rain Fall (Fuego Cruzado)

RoboCop

Species (Especie mortal)

Species II (Especie mortal II)

Species III (Especie mortal III)

Species IV, El Despertar

Stigmata

Submission

Superagente Cody Banks

Superagente Cody Banks 2: Destino Londres

Terror en Amityville

The Da Vinci Treasure

The Good Doctor (T6)

(T6) The Prey

The Terminators

Titanic II

Tokarev

Transmorphers: Fall of Man

Un bandolero llamado Black Jack

Una decisión peligrosa

Unas vacaciones perfectas

Wildfire (T1)

HBO Max

Y, para terminar, HBO Max, con una fuerte presencia de documentales.

Contenidos exclusivos:

Mente criminal: El caso del Bling Ring . «THE RINGLEADER analiza los motivos que llevaron a Rachel Lee y su grupo de amigos a allanar las mansiones de los famosos hollywoodienses.»

. «THE RINGLEADER analiza los motivos que llevaron a Rachel Lee y su grupo de amigos a allanar las mansiones de los famosos hollywoodienses.» Nuestra bandera significa muerte (T2). «Stede Bonnet deja su vida acomodada para ser un intrépido bucanero y se convierte en el capitán del barco pirata “Venganza”. Mientras intenta ganarse el respeto de su tripulación, su suerte cambia tras encontrarse con el capitán Barbanegra.»

(T2). «Stede Bonnet deja su vida acomodada para ser un intrépido bucanero y se convierte en el capitán del barco pirata “Venganza”. Mientras intenta ganarse el respeto de su tripulación, su suerte cambia tras encontrarse con el capitán Barbanegra.» Scream, la verdadera historia. «Explora la historia del asesino en serie Danny Rolling que creía estar poseído por un demonio y cuyos crímenes inspiraron la película Scream.»

Entra en catálogo: