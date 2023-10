Twitter no permite reportar y bloquear ciertos anuncios

El errático sendero que transita Twitter (sí, ya sé que se llama X desde hace algún tiempo, pero ya aclaré aquí la razón por la que sigo, y seguiré, empleando su nombre de siempre) prácticamente desde el desembarco de Elon Musk no parece tener fin. Aquí nos hemos ido haciendo eco, con el tiempo, de las más relevantes, pero si hubiera que hacer una lista completa, lo más probable es que nos faltara tiempo y espacio para completarla en condiciones.

Ayer mismo, sin ir más lejos, hablábamos de la incomprensible decisión de eliminar los titulares de las vistas previas de los enlaces. No entraré a valorar esta nueva medida, porque coincido con la valoración de la misma que hizo nuestro compañero J. Pomeyrol al informar sobre ello. Simplemente me quedo con la motivación alegada por Musk para realizar este cambio, y es que visualmente es más bonito. Y, claro, ¿a quién le importa la usabilidad, la claridad de los mensajes, etcétera, frente a un criterio estético poco o nada documentado? A Musk está claro que no.

Pues bien, cuando todavía estamos asimilando ese cambio, que dificulta saber si la imagen mostrada en un tweet es solo una imagen o un enlace a un contenido externos, nos encontramos con otro cambio a peor, un cambio verdaderamente preocupante, y que sin duda servirá para enturbiar todavía más la ya bastante maltrecha imagen de Twitter. Una medida que parece tomada, eso sí, para ponérselo más fácil a los anunciantes, aunque sea a costa de engañar a los usuarios (inclus0 a los que pagan, sí).

El caso es que, según podemos leer en Mashable, Twitter ha empezado a publicar anuncios en un nuevo formato que no permite ni reportarlos ni bloquearlos. Puedes ver un ejemplo de ese tipo de mensajes sobre este párrafo y, como puedes ver, se distingue exclusivamente de los mensajes publicados (no de los anuncios publicitarios) por no mostrar el nombre de usuario, algo que en realidad enmascara quién se encuentra detrás de dicho mensaje.

Además, aunque en la imagen se muestran los elementos habituales de los mensajes (me gusta, retweet, comentar, etcétera), según podemos leer en dicha publicación éstos no funcionan, lo que impide interactuar con el mensaje en sí. Lo único que podemos hacer es pinchar en la imagen lo que, claro, nos llevará al contenido publicitario al que enlaza. Tampoco es posible, a diferencia de lo que ocurre con el formato normal de anuncios, reportarlo a Twitter o denunciarlo por contenido ilegal en la Unión Europea.

Obviamente, habrá anunciantes interesados en emplear este nuevo formato, pero podemos hacernos rápidamente una idea del perfil de los mismos. Y, claro, esto también nos revela el nivel de necesidad que tiene Twitter, en la actualidad, de atraer a nuevos anunciantes, aunque sea a costa de proporcionar una peor experiencia a sus usuarios. Algo, por otra parte, nada nuevo en las políticas de Musk.