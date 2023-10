Corsair K70 CORE, análisis: minimalismo en su máximo esplendor

La compañía estadounidense ha ampliado su catálogo de periféricos con el Corsair K70 CORE, un nuevo teclado que se presenta como una clara apuesta por el diseño minimalista, pero sin renunciar por ello a una buena calidad de construcción ni a un alto nivel de prestaciones, dos cosas que son fundamentales en cualquier teclado para gaming.

Los que nos leéis a diario ya sabéis que a lo largo de los años he probado muchos modelos con diferentes diseños, distintos interruptores, funciones más o menos innovadoras y enfocados a perfiles de usuario más específicos o más generales. El Corsair K70 CORE es un teclado muy interesante porque posiciona precisamente como una opción equilibrada, ya que aúna lo mejor de un teclado para gaming con una experiencia sobresaliente en tareas de ofimática.

Con esto quiero decir que el Corsair K70 CORE es un teclado que nos permitirá dar lo mejor de nosotros en nuestros juegos favoritos, y también en nuestras tareas diarias. Esto representa un valor muy importante porque al final, somos muchos los que necesitamos un teclado que nos permita unificar gaming y trabajo, y es precisamente ahí donde apunta lo nuevo de Corsair.

Gracias a Corsair España hemos recibido una unidad de este nuevo teclado, y hoy estoy listo para contaros cómo ha sido mi experiencia con él. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda tras terminar de leer este análisis podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla. Sin más, poneos cómodos que empezamos.

Corsair K70 CORE: análisis externo

El Corsair K70 CORE es un teclado que se sitúa dentro de la gama media de la compañía estadounidense, algo que se deja notar en el precio, pero que no afecta ni a la calidad de construcción ni a su nivel de prestaciones. Este modelo tiene un precio de partida de 99,99 euros, una cifra mucho más económica que los 189,99 euros que costaba el Corsair K70 RGB Pro, por ejemplo.

Su chasis está fabricado en plástico, pero tenemos un frontal de aluminio que le da un tacto y un acabado premium. Esa terminación metálica también actúa como un refuerzo estructural, y dota al Corsair K70 CORE de una solidez sobresaliente que se nota desde el momento en el que lo sacamos de la caja.

Mención especial merece también el nuevo diseño del chasis, que pasa de ser plano a tener una terminación diagonal en sus cuatro lados, lo que le confiere un aspecto más anguloso. Esto es una simple cuestión de gustos, pero personalmente creo que genera un contraste atractivo y que queda realmente bien.

La disposición de las teclas es la propia de un teclado mecánico completo, lo que significa que contamos con todas las teclas de función y con el pad numérico en la parte de la derecha. Justo en ese lado veremos también una tecla multimedia dedicada totalmente programable y una rueda que actúa como dial multifunción. Por defecto, la tecla funciona como botón de reproducir y pausar.

Esa rueda es una de las novedades más importantes que trae el Corsair K70 CORE. Podemos utilizarla para hacer muchas cosas, y también podemos alternar sus funciones utilizando el atajo de teclado «función + F12». Estas son las diferentes opciones que tenemos y entre las que podemos alternar:

Luz en blanco: actúa como herramienta para subir y bajar el volumen, y si la pulsamos silenciaremos el sonido.

actúa como herramienta para subir y bajar el volumen, y si la pulsamos silenciaremos el sonido. Luz en rojo: en este caso nos permitirá subir o bajar el brillo de la iluminación del teclado. Si la pulsamos la activaremos o desactivaremos.

en este caso nos permitirá subir o bajar el brillo de la iluminación del teclado. Si la pulsamos la activaremos o desactivaremos. Luz verde: con este modo la rueda actuará como un sistema para hacer scroll hacia arriba o hacia abajo. Si la pulsamos nos iremos al final de la página.

con este modo la rueda actuará como un sistema para hacer scroll hacia arriba o hacia abajo. Si la pulsamos nos iremos al final de la página. Luz amarilla: este modo actúa también como scroll pero horizontal en vez de vertical. Pulsarla nos llevará también al final de la página.

este modo actúa también como scroll pero horizontal en vez de vertical. Pulsarla nos llevará también al final de la página. Luz azul: es el último modo por defecto, y nos permite utilizar la rueda para hacer zoom. Si la pulsamos se restablecerá el zoom a su valor original.

El Corsair K70 CORE utiliza teclas de plástico ABS con una pequeña concavidad para mejorar la ergonomía con cada pulsación. Estas están montadas sobre el clásico diseño flotante que deja a la vista los interruptores y el sistema de iluminación LED RGB. Los interruptores son Corsair Red, un tipo de interruptor lineal con una fuerza de actuación de 45g, una distancia de actuación de 1,9 mm y un recorrido total de 4 mm. Ofrecen una vida útil garantizada de al menos 70 millones de pulsaciones.

Los interruptores están lubricados, lo que reduce considerablemente el ruido. Y hablando de ruido, el Corsair K70 CORE también cuenta con una capa doble de goma EVA que actúa como revestimiento para reducir el ruido por pulsación, lo que hace que tengamos toda la experiencia de un teclado mecánico con interruptores de tipo Red pero mucho más silenciosa.

La iluminación LED RGB está totalmente individualizada, lo que significa que actúa por tecla, y podemos personalizarla fácilmente a través del software iCUE. El Corsair K70 CORE se integra a la perfección en dicha plataforma, así que no tendremos ningún problema para personalizarlo y adaptarlo a nuestras preferencias.

Este teclado se conecta a través de un cable USB que viene protegido por un recubrimiento de plástico. No va trenzado, pero esto es algo normal dentro de la gama media. Tampoco es extraíble. En la parte inferior es posible conectar un reposamuñecas de tacto suave con sujeción magnética. No he podido probarlo, porque el Corsair K70 CORE se vende en dos versiones, una que lo incluye y otra que no, y Corsair me ha enviado el modelo que no lo incluye. Con todo, por lo que he podido ver se parece bastante al que incluye el Corsair K70 RGB Pro.

En cuanto a sus medidas, el Corsair K70 CORE tiene unas dimensiones de 448 x 153 x 35,4 mm y un peso de 934 gramos. Es compatible con PC Windows, macOS, Xbox One, Xbox Series S-X, PS4 y PS5.

Especificaciones del Corsair K70 CORE

Teclado gaming de gama media.

Chasis fabricado en plástico y frontal terminado en aluminio.

Interruptores Corsair Red lubricados con un recorrido lineal, fuerza de actuación de 45g, distancia de actuación de 1,9 mm, recorrido de 4 mm y vida útil asegurada de 70 millones de pulsaciones.

Teclas fabricadas ligeramente cóncavas fabricadas en plástico ABS con iluminación LED RGB individualizada y personalizable.

Tecla multimedia dedicada y dial multifunción, ambas personalizables.

Doble capa de goma EVA que amortigua el impacto de cada pulsación para reducir el nivel de ruido.

Tecnología «Full key rollover (NKRO)» que elimina por completo el «ghosting».

Tasa de sondeo de hasta 1.000 Hz para minimizar la latencia y ofrecer una experiencia óptima en juegos.

1 MB de almacenamiento integrado para perfiles guardados en el teclado.

Macros y personalización total a través de la plataforma iCUE de Corsair.

Cable USB 3.0 Type-A de 1,8 metros de longitud.

Reposamuñecas magnético opcional, según el pack que escojamos.

Tres años de garantía.

Precio: desde 99,99 euros (sin reposamuñecas).

Corsair K70 CORE: configuración y experiencia de uso

El proceso de instalación y de configuración no tiene misterio. Debemos conectar el teclado a un puerto USB 3.0 Type-A (o superior) que tengamos libre, y este empezará a funcionar directamente como un dispositivo «plug and play». No obstante, para sacarle el máximo partido es necesario descargar el software iCUE e instalarlo en nuestro equipo, si es que no lo tenemos ya.

La descarga es totalmente gratuita y no os llevará más de unos segundos, y el proceso de instalación está autoguiado y automatizado, así que no tendréis que preocuparos por nada. Una vez que finalice estaréis listos para empezar a disfrutar del Corsair K70 CORE. A través de iCUE podremos hacer muchas cosas:

Cambiar el mapeado de las teclas y asignarles nuevas funciones. Podemos hacerlo por software y por hardware.

Personalizar la iluminación LED RGB del teclado, añadir efectos y sincronizarla con otros periféricos o componentes. También podemos hacerlo por hardware y por software.

Configurar diversos ajustes importantes relacionados con las pulsaciones combinadas de diversas teclas que realizan acciones concretas y desactivar la tecla de Windows.

Elegir entre los distintos modos y funciones que trae la rueda de control que integra este teclado, e incluso desactivar algunos modos si por cualquier motivo no los vamos a necesitar.

Configurar la frecuencia de sondeo del teclado, el brillo de la iluminación LED RGB, elegir la distribución del teclado, actualizar el firmware y más.

En mi día a día utilizo un Corsair K70 RGB MK2, un teclado que tiene ya alrededor de cuatro años pero que sigue funcionando de maravilla y que está impecable a pesar de toda la «guerra» que le he dado. Este tiene interruptores Cherry MX Red, así que esperaba una experiencia de uso muy parecida con el Corsair K70 CORE.

Haciendo un resumen simplista así ha sido, mi primer contacto con este nuevo teclado de Corsair me ha hecho sentir «como en casa», pero esto no quiere decir que la experiencia de uso haya sido idéntica. La sensación que transmiten los interruptores Corsair Red por pulsación es distinta, ya que resulta más suave y silenciosa, pero al mismo tiempo mantiene todo el valor de los interruptores Red, que destacan por ofrecer un excelente equilibrio en juegos y en tareas de ofimática, es decir, en tareas de escritura intensa.

Estos interruptores tienen un punto de actuación ligeramente menor (1,9 mm frente a 2 mm) que los interruptores Cherry MX Red, pero la fuerza de actuación es la misma y el recorrido sigue siendo lineal, por lo que resultan ideales para conseguir ese equilibrio entre gaming y productividad, y para unificar trabajo y ocio en un único teclado.

El Corsair K70 CORE es bastante más silencioso que un teclado gaming convencional gracias a su lubricación y a su doble capa de goma EVA, pero el feedback y las sensaciones que transmite rayan al mismo nivel que las que podemos encontrar en los interruptores Cherry MX Red, y por crean una experiencia de uso sobresaliente.

Como de costumbre, lo primero que hice probar el Corsair K70 CORE en un entorno de trabajo y lo utilicé durante varios días para escribir mis artículos. La experiencia fue muy buena tanto por ergonomía como por rendimiento, no tuve problemas de doble pulsación ni errores que afectasen a mi productividad, y en esencia mi velocidad y precisión de escritura fue prácticamente idéntica a la que consigo con mi veterano Corsair K70 RGB MK2.

La única diferencia importante que noté fue la que ya os he indicado, el nivel de ruido, que es menor. Esto puede representar un valor interesante cuando tenemos que utilizar el teclado de noche y tenemos a la familia durmiendo, o cuando nos encontramos en un espacio donde no se toleran altos niveles de ruido. No estamos ante un teclado totalmente silencioso, pero desde luego el sonido por pulsación es mucho menos marcado que el de mi Corsair K70 RGB MK2, por seguir con el ejemplo comparativo que he venido utilizando.

Tener la rueda multifunción representa un valor añadido, sobre todo por las funciones de zoom y de scroll, que a mi juicio son las más útiles, aunque tengo que reconocer que en este caso sí que hay un pequeño periodo de adaptación, porque al principio es normal «olvidar» tenemos esta herramienta disponible.

Saltando a mis pruebas en juegos os puedo confirmar que el resultado ha sido excelente, aunque la verdad es que tras mi primer contacto con el Corsair K70 CORE a nivel de productividad no esperaba otra cosa. He utilizado este teclado en Battlefield 2042, Diablo IV, Destiny 2, Guild Wars 2 y League of Legends y la precisión y respuesta de cada tecla fue simplemente perfecta.

No importó lo rápido que pulsara las teclas ni la combinación de estas que utilizase en cada momento, mis acciones se reflejaron en pantalla tal y como debían y de manera instantánea, y la iluminación dedicada funcionó sin problemas en Diablo IV. Con dicho juego el teclado se ilumina de color rojo y las teclas de habilidad, poción y esquiva en color blanco. Es algo más que un detalle estético, ya que la iluminación nos indica cuándo las habilidades están en tiempo de recarga y cuándo no.

Y hablando de la iluminación LED RGB, la calidad de esta es fantástica, a través de iCUE podemos crear una enorme cantidad de efectos y capas, y podemos alternar entre diferentes perfiles que podremos guardar tanto a nivel de software como de hardware.. La sincronización con otros periféricos y componentes también funcionó a la perfección.

Notas finales: minimalismo funcional

El Corsair K70 CORE es un teclado que no me ha dejado indiferente, y creo que es un claro ejemplo de que es posible hacer cosas nuevas dentro de la gama media sin necesidad de disparar el precio ni de incurrir en decisiones de dudosa utilidad que al final acaban quedando como un mero adorno que apenas llegaremos a utilizar.

Este teclado mantiene todo el valor y el equilibrio de los interruptores de tipo Red, que son ideales para jugar y para trabajar, pero al mismo tiempo hace gala de una personalidad propia gracias a esa apuesta por reducir el nivel de ruido y por ofrecer una experiencia de uso equilibrada pero diferenciada.

A nivel de prestaciones es un teclado sobresaliente. Su terminación en aluminio le confiere un toque premium y desde luego está hecho para durar. Sus interruptores Corsair Red con una vida útil de 70 millones de pulsaciones y sus tres años de garantía son todo un ejemplo de lo que os acabo de decir, aunque la verdad es que he echado en falta el reposamuñecas.

Con todo, creo que Corsair ha acertado al ofrecer este modelo en dos versiones, una con reposamuñecas y otra sin él, porque de esta manera puede llegar a un público más amplio y ofrecer una versión con un precio de venta más bajo. Yo personalmente preferiría invertir un poco más y hacerme con el modelo que incluye dicho reposamuñecas.

La calidad de la iluminación LED y las opciones de personalización en general a las que podemos acceder a través de iCUE son la guinda al pastel. Sin duda un teclado muy completo y lleno de posibilidades que ofrece, además, un valor sólido por el precio que tiene. Recomendable, sobre todo si buscas una solución que te permita sacar lo mejor de ti tanto en juegos como en productividad.