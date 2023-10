No es la primera vez que Google explora ideas que no terminan de cristalizar con las que dotar a la portada de su buscador de más funcionalidad o atractivo de la que tiene, la cual se reduce a la búsqueda, así que no diremos que están trabajando en algo que posiblemente nunca veamos… Pero lo cierto es que lo están haciendo, les han pillado y lo han confirmado, por lo que, al menos, lo contaremos.

En resumen, Google India ha estado probando la integración de Discover en la portada de su buscador, rellenando ese espacio en blanco bajo la barra de búsqueda con noticias e incluso con algunas tarjetas de información bursátil o del tiempo. Nada muy aparatoso, pero sí lo suficientemente llamativo como para que quienes se han topado con ello no lo hayan pasado por alto. Y no sería la primera vez que sucede algo parecido.

Sin ir má lejos, hace poco más de un año que nos hacíamos eco de cómo la compañía estaba probando la integración de tarjetas en la portada de Google, similares a las mencionadas, pero con otro diseño. Así, cualquier usuario podría añadir las que quisiese: para ver el tiempo, noticias destacadas, la bolsa, etc. Algo igualmente llamativo, pero que no terminó de concretarse (de ahí la advertencia previa).

Pues bien, según han cazado en MSPoweruser el gigante de Internet estaría dándole vueltas al concepto, pero como hemos dicho, con un diseño diferente, no solo basado en tarjetas, sino con la funcionalidad de Discover al frente. La imagen sobre estas líneas es exactamente lo que se han encontrado, por lo que han preguntado a Google y esta ha confirmado, no sin agregar que se trata de un experimento que no tienen por qué ver la luz.

Google en este aspecto ha demostrado ser de fiar, así que le tomamos la palabra. Lo que está claro, no obstante, es que la portada de Google (léase google.com, google.es, etc) ha perdido mucho encanto y solo por cómo funcionan los navegadores web hoy en día, cada vez menos gente la usará como punto de partida de sus travesías por la Web. Ahora bien, el mismo Google ha tenido su influencia en esto.

Si bien es cierto que Chrome es el más escueto en este sentido, la página de inicio o página de nueva pestaña del navegador ha evolucionado, añadiendo diversos detalles funcionales. ¿Tan raro sería que, de manera más recatada, pusiesen ahí Discover, al estilo de lo que hacen Microsoft Edge o Brave? Esto sería en el navegador, pero la portada de Google es casi lo mismo en la práctica.

Sea como fuere, suceda lo que suceda, he aquí un dato curioso: el próximo 1 de noviembre, dentro de apenas un par de semanas y unos días, se cumplirá el décimo aniversario del cierra de iGoogle, un modelo de página de inicio que podría parecer obsoleto, pero que no es del todo así. Como ejemplos, hay varios, cada cual con su propio estilo: Edge, iOS…