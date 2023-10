Y los podcast llegaron a YouTube Music (España)

Llevamos adelantándolo desde hace unos meses y aun cuando su despliegue a este lado del charco no se esperaba para tan pronto, se puede decir ya que los podcast han llegado a YouTube Music aquí, en España. Eso sí, te advierto que la implementación inicial es mejorable, por si acaso eres usuario del servicio y además te gusta escuchar podcast.

De hecho, si eres usuario de YouTube Music ya sabrás de la buena nueva, te interese o no, porque nada más entrar en la aplicación -por la web o por la app móvil, no importa- se está anunciando, matizando incluso que si eres usuario Premium, la música la escucharás sin publicidad, pero en los podcast puedes encontrarte algo de eso porque el contenido de los mismos es de sus respectivos autores. Lo normal, vaya. Pero… ¿podcast en YouTube Music?

Para sorpresa de nadie, habida cuenta de la relevancia que han ganado los podcast en el segmento del entretenimiento en general y de las plataformas de música a la carta en particular, la confirmación de este movimiento se dio a principios de año con poco más que el anuncio de que pasaría. Desde entonces la información fue cayendo a cuentagotas, aunque con su estreno en Estados Unidos el pasado abril pudimos ver más o menos cómo sería.

En esencia, no es ningún secreto que son muchísimos los podcast que se distribuyen a través de YouTube, bien sea en formato de vídeo o solo de audio. Sin embargo, todo ese material se quedaba fuera de YouTube Music. Un sinsentido tanto para la plataforma como para el usuario que termina ya, a pesar los pesares, que son varios (los más de fondo, compartidos por la competencia, de Spotify a Amazon Music, Apple y cía, cabe añadir).

Lo bueno, por supuesto, es que los podcast de YouTube se pueden disfrutar ahora en YouTube Music y no solo eso: con este formato se obvian las limitaciones que se aplican a los usuarios del plan gratuito con la música. Por ejemplo, en el móvil se pueden escuchar los podcast con la pantalla apagada o la app en segundo plano. Y hasta ahí llegan las bondades des servicio, que peca de dos faltas capitales que deberían corregirse cuanto antes.

La primera y más sangrante es que solo los podcast que ya están en YouTube, lo están también en YouTube Music, lo cual significa que la gran mayoría de los programas de la radio tradicional y muchos más, no están disponibles. Aunque se anunció que lo habría y se espera que lo haya, no hay de momento un directorio de podcast al estilo de iTunes, Spotify oAmazon Music, no digamos ya iVoox. Más les vale corregirlo pronto, porque de lo contrario esto no vale para nada.

La segunda menca, compartida por todas las plataformas, es el vivir en un jardín amurallado, sin la posibilidad de agregar podcast manualmente mediante URL, como por ejemplo se puede hacer en Google Podcasts desde hace tiempo, lo cual no es solo una falta de funcionalidad, sino un peligro para el modelo del podcast en sí mismo. Esto último, sin embargo, es menos grave en YouTube Music que en otras plataformas por la dualidad del servicio.

Por lo demás, falta una mejor integración en la aplicación -en el apartado de explorar no se muestra nada- así como mayor visibilidad para lo que debería ser una sección propia, más allá de las listas de reproducción generadas automáticamente y que en la aplicación web se encuentran en el panel lateral, una anclada por defecto («Nuevos episodios») y otra abajo del todo («Episodios para más tarde»).

Lo que sí está bien hecho es que al buscar podcast se puede filtrar por su propia categoría, y que al guardarlos en la biblioteca se sitúan en su propio apartado. Y eso es todo de momento. Los podcast han llegado a YouTube Music, sí, pero necesitan mejorar para que la experiencia sea acorde a lo que ofrece la experiencia.

Más información en la página de ayuda de YouTube Music.