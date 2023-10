Microsoft Edge podrá traducir vídeos

Aunque ahora todo el foco de Microsoft parece recaer en la inteligencia artificial y en el desarrollo de Windows 12, en realidad Microsoft Edge, la «nueva» versión de su navegador basado en Chromium sigue siendo una de sus grandes prioridades. Y no es para menos pues, casi podemos decir que por primera vez en su historia, los de Redmond ofrecen un navegador que cuenta con valoraciones bastante positivas por gran parte de la comunidad. ¿Imaginas algo así con Internet Explorer? Ya, yo tampoco.

Este cambio tan profundo llegó, claro, cuando Microsoft asumió que competir por imponer un motor propio no era la clave para atraer a los usuarios, entregados principalmente a Google Chrome. En su lugar, tenía mucho más sentido adoptar precisamente la base empleada por el navegador de Google y, a partir de esa base común, empezar a sumar funciones propias que lo diferenciaran, para mejor, del resto de sus competidores, principalmente Chrome, sí, pero también Firefox, Safari, etcétera.

Esto dio lugar a que, con posterioridad a su lanzamiento, Microsoft Edge Chromium (que es cómo se denominaba en aquellos tiempos para distinguirlo del Edge de primera generación) empezara a protagonizar una gran cantidad de noticias relacionadas con nuevas funciones que se iban sumando al mismo. además de empezar a contribuir, de manera decisiva, en el desarrollo de Chromium. Así, y para gran beneficio de los usuarios, la guerra de los navegadores dejó de estar protagonizada por sus tecnologías subyacentes, para centrarse en las funciones y herramientas dirigidas a sus usuarios.

In Edge Canary there is a new «Translate» button that appears when you hover over a video, currently nothing happens when you click on it:

.https://t.co/tHymJHy2kN pic.twitter.com/cOB9kVSynF

