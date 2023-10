Alan Wake 2 ya está optimizado para PS5 y Xbox Series

Menos de una semana nos separa ya del lanzamiento de Alan Wake 2, sin duda uno de los juegos más esperados de la temporada, por no decir de los últimos años. Y es normal, pues su primera entrega vio la luz (o casi mejor deberíamos decir la sombra, basándonos en la ambientación del mismo) en 2010, y cuyo simple recuerdo, tantos años después, nos sigue poniendo la piel de gallina a muchos. Alan Wake fue (y sigue siendo, en realidad) una joya del género de los juegos de terror.

Vivimos tiempos complicados, eso sí, en lo referido a lanzamientos de nuevos juegos. El referente más reciente a este respecto es Skull Island: Rise of Kong, pero no tenemos que salir de 2023 para recordar otros tantos lanzamientos absolutamente vergonzosos, que han provocado que la desconfianza se convierta en el estado de ánimo estándar en cualquier aficionado a los juegos frente a la llegada de un nuevo título, especialmente si éstos se encuentran en la lista de los más esperados.

Esta misma mañana dábamos un completo repaso a los requisitos técnicos de Alan Wake 2 y, como ya comentábamos allí, parece que finalmente no será tan exigente como apuntaba en un principio, si bien todavía tendremos que esperar para poder comprobarlo. La clave estará, una vez más, en la optimización, esa fase clave del desarrollo que, sin embargo, parece haber caído en el olvido de algunas desarrolladoras, que deciden prescindir de la misma confiando exclusivamente en el rendimiento de los sistemas actuales y las tecnologías de terceros, como NVIDIA DLSS, que en más de una ocasión ha tenido que acudir a salvar la papeleta de desarrollos poco o nada cuidados en este sentido.

Especially as a console player, I’m really happy how good Alan Wake 2 is on console platforms. We had a lot of focus on them throughout development ensuring the game would run well and look as incredible as it does. Focused on all platforms to be fair, as well as we could.

— Thomas Puha (@RiotRMD) October 21, 2023