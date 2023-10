El sector digital español se encuentra en expansión, pero aún así las empresas tienen grandes dificultades para encontrar a personal óptimo para sus vacantes. Y es que pese a que España presenta una tasa del 82% especialistas tecnológicos, de la más elevada de los países miembros de la UE, actualmente hay una media de 200.000 puestos vacantes. Los trabajadores no buscan tanto el aspecto económico como la comodidad en el entorno laboral, rodeado de eficientes herramientas tecnológicas y con la posibilidad de conciliar con su vida personal. Es lo que se denomina como salario emocional.

Durante los meses de la pandemia, el teletrabajo cobró un gran protagonismo en la gran mayoría de los sectores económicos, pero conforme se fue disipando, las empresas volvieron a optar por la modalidad presencial en detrimento de éste. Hoy en día resulta interesante saber qué prefieren los usuarios, si el teletrabajo o el trabajo híbrido.

En el Índice de Talento Digital de 2022, elaborado por la Fundación Vass en colaboración con la Fundación Universidad Autónoma de Madrid, se pone de relieve la necesidad de combinar el talento tecnológico, que debe ser buscado de un modo preciso y efectivo, con la posibilidad de que éste tenga unas condiciones más óptimas, tanto en el ámbito laboral como personal.

El concepto de salario emocional ha evolucionado y hace alusión a todos los beneficios no económicos que aportan calidad de vida al trabajador. No obstante, es un concepto meramente subjetivo, pues para cada persona tendrá más valor un aspecto u otro. Habrá quienes aboguen por más tiempo libre u otros por aquellas empresas que le aporten planes de formación y herramientas de tecnología ergonómica.

Beneficios del salario emocional

El salario emocional posee una gran repercusión para los empleados, no solo en la parcela económica, sino también en materia personal. Si los trabajadores se sienten motivados y con compromiso podrán crecer a la par que aumentan sus niveles de productividad y rentabilidad.

En el caso de las empresas, el salario emocional se verá reflejado en la consecución de nuevos objetivos económicos y corporativos, reforzándose aspectos como el valor de la marca y sirviendo también como método de atracción de talento humano.

Las principales iniciativas del salario emocional

Flexibilidad laboral: El teletrabajo, el trabajo híbrido y los horarios flexibles facilitarán la autonomía del usuario para poder conciliar sus labores con las necesidades personales o familiares.

Medidas de conciliación: Existen beneficios como servicios de comedor, transporte, guardería o gimnasio que son muy apreciados en el concepto de salario emocional y que sirven para retener el talento tecnológico. Así se logra evitar desplazamientos y ahorrar tiempo.

Planes de formación y promoción: Permite a los trabajadores aprender o reforzar sus conocimientos en materia de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo o soft skills. Las empresas logran así cubrir las nuevas vacantes existentes entre su propio personal, apostando por un plan de carrera de futuro.

Ambiente laboral óptimo: Se fomentará un clima corporativo ideal, con actividades de team building, programas de voluntariado, planes de incorporación o acciones para promover la diversidad y la inclusión.

Tecnología ergonómica: Cuando hablamos de salario emocional vinculado a los puestos de trabajo tecnológicos hay que tener en cuenta el valor de los recursos que se ponen a disposición de los empleados. La tecnología ergonómica está pensada para facilitar las tareas rutinarias de éstos en diferentes parcelas.

Errores en la contratación de talento IT

Pese a todo, las empresas cometen en muchas ocasiones errores en la contratación del talento IT, y aunque se les brinde un salario emocional, no lograrán atraer al talento más excepcional. Hablamos de buscar únicamente palabras clave en el CV o no ofrecer un feedback detallado tras el proceso de selección que permitiese a los candidatos crecer profesionalmente.

Otros errores comunes son no explicar con precisión los proyectos y salarios, un gran problema para un personal que recibe infinidad de ofertas de empleo, realizar procesos de selección demasiado tediosos o no implicar al equipo de IT, que podría aportarles respuestas relativas a la metodología o los proyectos en curso.

Por consiguiente, las empresas deben velar por dar importancia al valor de diferenciación de su entidad y de su cultura corporativa que la diferencia de la competencia, enfatizando en la innovación y el desarrollo profesional dentro del equipo. La tecnología ergonómica y la apuesta por el salario emocional serán claves para la construcción de un buen equipo de trabajo y para captar y retener al talento tecnológico.