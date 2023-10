¿Cuándo llegará One UI 6 a tu dispositivo Samsung Galaxy?

One UI 6 es la nueva interfaz de usuario que Samsung ha desarrollado sobre el sistema operativo Android 14. Presentada oficialmente en la reciente conferencia anual con desarrolladores, Samsung Developer Conference, su lanzamiento es inminente, aunque no llegará a todos los dispositivos soportados al mismo tiempo.

Ya sabes que los fabricantes de dispositivos móviles que licencian Android se diferencian de la competencia con su propia capa de software, que pueden ir desde ligeros cambios en la interfaz (como hace Motorola) a una plataforma completa de aplicaciones, llegando a extremos como el de Amazon con Fire OS, que incluso bloquea los propios servicios de Google. Samsung se sitúa en medio de la ecuación y -en nuestra opinión- su interfaz es la más avanzada del sector.

En su día, ya publicamos un primer vistazo de la versión beta que Samsung ha estado probando los últimos meses, con novedades en áreas principales como la renovación de la interfaz de usuario, mejoras en la facilidad de uso, actualización de aplicaciones, diseños de funciones más optimizados, opciones de personalización más amplias y el siempre importante terreno de la seguridad, con mejor gestión del bloatware o el estreno de las claves de acceso con la compatibilidad con Credential Manager y Passkeys.

Samsung amplió a tres años (mínimo) las actualizaciones de versiones mayores de Android, después de las presiones de Google a sus socios de fabricación para que mejorasen el soporte a los dispositivos y no quedaran obsoletos vía software. El soporte a Android incluye las interfaces de usuario personalizadas que se crean por cada uno de ellos.

Samsung se ha convertido en uno de los mejores y más rápidos en cuanto a actualizaciones de software y no parece que vaya a bajar el ritmo. Un moderador de la compañía en el foro oficial de la comunidad de Samsung en Corea, ha informado que el programa de la versión beta ha finalizado y que las actualizaciones podrían comenzar tan pronto como el 30 de octubre. La información la han confirmado algunos de los filtradores habituales una vez que la versión estable de One UI 6 ha aparecido en los servidores oficiales.

