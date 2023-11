Claves para afrontar con garantías la era del trabajo híbrido

Una de las consecuencias más importantes que nos ha dejado la era poscovid ha sido sin duda el enorme auge que ha experimentado el trabajo híbrido. Estaba claro que, una vez superada la pandemia, las empresas iban a querer que sus trabajadores volvieran a las oficinas, pero al final las presiones de estos por mantener aunque solo fuese una parte de las ventajas del teletrabajo, unido a los beneficios que esto puede tener también para ciertas empresas, hicieron que se popularizase ese modelo híbrido.

¿Cuáles son las ventajas del trabajo híbrido? Si no lo tienes claro no te preocupes, es comprensible porque hasta antes de la pandemia no había sido un modelo demasiado popular en nuestro país. En líneas generales, podemos destacar una mayor flexibilidad entre el trabajo y la conciliación familiar, una clave muy importante que normalmente aporta felicidad y bienestar al trabajador, lo que hace que este sea más productivo y puede ayudar a retener el talento.

Su valor está claro, ¿pero qué opinan los trabajadores? La verdad es que lo tienen claro, en una reciente encuesta hemos podido confirmar que la mayoría prefiere el modelo de trabajo híbrido, pero debemos ser consciente de que este también conlleva una serie de desafíos que tenemos que conocer y afrontar adecuadamente, ya que de lo contrario es probable que acabemos teniendo problemas importantes.

Estrategias y claves para acertar con el trabajo híbrido

Esta cuestión tan importante es la que tocamos en un nuevo ebook que han elaborado nuestros compañeros de TPNET, y que podéis descargar de manera totalmente gratuita en tan solo unos segundos. En dicho ebook encontraréis información muy interesante sobre la transición del teletrabajo al trabajo híbrido, y también una serie de puntos específicos que os serán de gran ayuda tanto para afrontar esa transición como para ampliar vuestros conocimientos en la material.

Estos son algunos de los temas más importantes que encontraréis en este ebook: