Grok, la IA de Twitter entrenada con tweets. ¿Qué puede malir sal?

Grok (que no Groot, lo que habría resultado paradójico pero divertido) es un término que, según el Oxford English Dictionary, podemos interpretar como «comprender intuitivamente o por empatía, establecer una relación con» y «empatizar o comunicarse con simpatía (con); además, experimentar disfrute«. Hay bastante literatura sobre el significado original del término, acuñado por Robert A. Heinlein para su novela Forastero en tierra extraña, de 1961, aunque podemos resumirlo en una especie de comprensión absoluta e intuitiva de algo.

Hasta ahora era un término de uso muy minoritario, pero esto va a cambiar puesto que Grok ha sido el nombre elegido por Elon Musk para el primer modelo y servicio de inteligencia artificial salido de xAI, la compañía que fundó hace unos meses y con la que pretende plantar cara a los gigantes del sector, ofreciendo una alternativa a Bard, Bing, ChatGPT y demás. Vivimos los tiempos de los LLM (Large Language Model), de modo que era el primer paso lógico que cabía esperar.

El uso de un término de Forastero en tierra extraña no es la única referencia a la ciencia ficción, el tweet publicado por xAI en el que anuncia Grok afirma que, para su confección, se han basado en la guía que da nombre a Guía del autoestopista galáctico, una de las mejores novelas del género y a la que Musk ya ha aludido en anteriores ocasiones, como con la toalla alojada en el Tesla Roadster puesto en órbita en 2018 o con el huevo de pascua de los vehículos Tesla al intentar cambiar su nombre a 42.

Announcing Grok!

Grok is an AI modeled after the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, so intended to answer almost anything and, far harder, even suggest what questions to ask!

Grok is designed to answer questions with a bit of wit and has a rebellious streak, so please don’t use…

— xAI (@xai) November 5, 2023