Los mejores contenidos de la semana en MC (CCCXCII)

Una semana más, llegamos a la última hora del domingo, momento para repasar los mejores contenidos de la semana, para que puedas dar un rápido (o relajado, eso lo elijes tú) repaso a la principal actualidad de los últimos siete días. Iniciamos en unos minutos la primera semana completa de noviembre, que promete ser igualmente interesante en lo referido a actualidad y contenidos, de modo que te deseamos una buena semana y te invitamos a que la compartas con nosotros para no perderte nada.

GTA 6: cinco verdades, cinco mentiras y algunos rumores interesantes. Hace años que esperamos la continuación de la saga más polémica y exitosa de la historia del videojuego. A la espera de noticias oficiales, damos un completo repaso a todo lo que se ha filtrado hasta ahora, ponemos un poco de orden y te contamos ciertos aspectos clave del que podría ser el juego de la década.

Cuatro maneras de retrasar Windows 11 23H2, por si llega con errores. Las actualizaciones de Windows suelen llegar cargadas de novedades… pero a veces también de fallos, de modo que lo más recomendable es dejar pasar unas semanas antes de instalarlas. ¿Sabes cómo hacerlo? No te preocupes, porque aquí te damos las pautas para que el sistema solo se actualice cuando tú quieras.

Apple presenta los MacBook Pro con nuevos chips M3. Anunciado con menos de una semana, el evento Scary Fast de Apple ha sido la presentación en sociedad de los nuevos chips M3, tercera generación de Apple Silicon. Y, como no podía ser de otra manera, de su mano también han llegado los primeros sistemas equipados con los mismos, tanto en formato portátil como para sobremesa.

Cámara Ratón Inteligente Catit PIXI: vigilancia felina. Un nuevo miembro de la familia Catit PIXI ha llegado a nuestro hogar para hacer nuestra vida con gatos más sencilla. En esta ocasión se trata de la Cámara Ratón Inteligente Catit PIXI y aquí la ponemos a prueba para contarte si es la herramienta más adecuada para saber qué hacen tus «michis» cuando no estás en casa.

AMD Zen 4c llega a los portátiles: densidad, rendimiento y eficiencia. Después de un debut muy exitoso en las APUs Ryzen Z1 y Ryzen Z1 Extreme, que tan buen resultado están dando en las consolas ASUS ROG Ally, AMD extiende el alcance de la arquitectura Zen 4c al mercado de consumo general, marcando su debut en portátiles. ¿Qué podemos esperar de estos nuevos integrados?

Microsoft despliega Windows 11 23H2 y así puedes instalarlo. Es cierto que hay razones para retrasar la instalación de las actualizaciones de Windows… pero también las hay para desear hacerlo tan pronto como resulte posible. Si éste es tu caso, aquí te contamos cómo puedes empezar a disfrutar de las novedades de Windows 11 23H2 lo antes posible.

The Beatles Now and Then, luces y sombras de la inteligencia artificial. El uso del demixing basado en inteligencia artificial nos ha permitido disfrutar, 53 años después de su separación y 43 desde la muerte de John Lennon, de la última canción de The Beatles. Un evento que, además de para recordar a la histórica banda y paladear la nostalgia, también nos sirve para ver cómo se debe emplear la IA… y cómo no hacerlo.

Novedades VOD 44/23: ‘Special Ops: Lioness’, leonas a la faena. Nueva semana, nuevo repaso a los catálogos de los principales servicios de cine y series en streaming. Y, de nuevo, una semana que, sin dar para empachos, sí que llega con algunas novedades interesantes y un montón de movimientos de catálogo, que también resultan de lo más interesantes.

Juegos gratis y ofertas: Turnip Boy Commits Tax Evasion, Nomad Survival… ¿Quieres asumir el rol de un nabo que intenta cometer fraude fiscal al tiempo que galopa a lomos de un cerdo? Ya imaginaba que sí… Y esa es solo una de las propuestas de juegos gratuitos de esta semana. Eso sí, como siempre, te recomendamos que los revises lo antes posible, pues de lo contrario puede que llegues tarde para conseguir alguno.

Estrenos de cine de noviembre: ‘Napoleón’, el pequeño cabo llega a la gran pantalla. Como cada mes, damos un completo repaso a los estrenos que llegarán a las salas de cine, con títulos que van desde el biopic sobre el inolvidable Eugenio hasta la adaptación al cine de la saga Five Nights at Freddy’s, o la muy esperada precuela de Juegos del Hambre.

Alan Wake 2, análisis técnico y prueba de rendimiento con GeForce RTX 4080 Mobile. Alan Wake 2 es un sensacional trabajo y no solo en lo referido a su historia y narrativa, también en su apartado técnico. Te contamos en detalle toda la base tecnológica del juego (que no es poca) y, a continuación, lo ponemos a prueba en la versión para portátiles de la GeForce RTX 4080. ¿Estará a la altura?

