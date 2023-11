GeForce RTX 40 SUPER: posibles especificaciones, consumos, precios y fecha de lanzamiento

Las últimas filtraciones sobre las GeForce RTX 40 SUPER nos han dejado datos muy detallados sobre sus posibles especificaciones, y también sobre el nivel de consumo, los precios e incluso la fecha de lanzamiento. Para poner un poco de orden entre tanto rumor he querido hacer este artículo a modo de resumen con las informaciones más fiables e interesantes.

Antes de entrar en materia es importante que tengas claro qué son las GeForce RTX 40 SUPER. Se trata de una renovación intergeneracional de tarjetas gráficas que utilizarán la arquitectura Ada Lovelace, y que estará formada por modelos más potentes que los originales. Esto significa que no traen cambios a nivel de arquitectura ni soportan nuevas tecnologías, y que por tanto son un mero refresco de la generación actual.

La diferencia de potencia entre este modelo y la GeForce RTX 4070 sería bastante grande, ya que esta tiene 5.888 shaders. En líneas generales, si se cumplen estas especificaciones, el modelo SUPER será solo un poco más lento que la versión Ti.

Se habla también de una configuración con 8.448 shaders, pero todas las informaciones concuerdan en que vendrá con un bus de 256 bits y con 16 GB de memoria gráfica. Esa configuración del sistema de memoria debería darle un impulso importante al rendimiento en 4K, una resolución en la que mostrará las mayores diferencias frente al modelo Ti actual.

El aumento de shaders frente al modelo original sería pequeño, pero el nuevo bus de memoria de 320 bits debería mejorar los datos de rendimiento de una manera más notable, sobre todo en 4K, que es donde más se nota la diferencia que puede llegar a marcar un mayor ancho de banda en la memoria gráfica.

Well, if everything you said OK, we will see:

RTX 4080 Super, AD103-400, 10240FP32;

RTX 4070 Ti Super, AD103-275 or AD102-175, 8448FP32, 48M L2;

RTX 4070 Super, AD104-350 or AD103-175, 7168FP32, 48M L2.

I still doubt with them, especially the Ti Super. I cannot fully agree.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) October 28, 2023